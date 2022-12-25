新华社北京12月25日电 12月25日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅在2022年国际形势与中国外交研讨会上表示，今年元首外交高潮迭起，纲举目张。归结起来，是“一大主场，两大倡议，三大访问”。

一大主场，就是北京冬奥会。在中国和国际社会共同努力下，北京冬奥会、冬残奥会取得圆满成功。来自五大洲31位国家元首、政府首脑和国际组织负责人出席开幕式共襄盛举，国际社会看到了一个更加自信、自强、开放、包容的中国，也让冰雪之约成为人类一起向未来的新起点、新希望。

两大倡议，就是全球发展倡议和全球安全倡议。今年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛首次提出全球安全倡议，为应对国际安全挑战、实现世界长治久安提出中国方案，得到国际社会积极响应。半年多时间里，已有70多个国家对全球安全倡议表示赞赏支持。6月，习近平主席在金砖国家领导人会晤期间主持首次全球发展高层对话会，推出中方落实全球发展倡议的32项主要举措，设立开放式项目库，成立全球发展促进中心。目前已有100多个国家和包括联合国在内多个国际组织支持倡议，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”。

三大访问，就是从9月到12月，习近平主席开启疫情以来首个线下高访季。从撒马尔罕上海合作组织成员国元首理事会，到巴厘岛二十国集团领导人峰会和曼谷亚太经合组织领导人非正式会议，再到利雅得首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会。在党的二十大胜利召开前后，习近平主席相继出席5场多边峰会，与40多个国家的领导人举行双边会晤，铸就了全年元首外交的三座高峰，实现了新一届中央领导集体对外工作的崭新开局。

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