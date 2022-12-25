新华社北京12月25日电 12月25日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅在2022年国际形势与中国外交研讨会上表示，2023年是全面落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。新征程充满光荣和梦想，也面临风高浪急的考验。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大确立的方针，开创中国特色大国外交的新格局。

一要更好服务保障元首外交和中心工作。明年元首外交将掀起新高潮，主场外交也将亮点纷呈。我们将乘党的二十大东风，全力做好总体设计和服务保障，展现新时代新征程党和国家事业发展的新气象。牢记“国之大者”，紧密对标党和国家中心任务，主动识变应变求变，全力防范化解重大外部风险挑战。

二要统筹拓展全方位外交布局。深化中俄战略互信和互利合作，夯实两国全面战略协作伙伴关系。落实中美元首达成的共识，争取中美关系校准并重回正确航向。密切中欧高层往来和战略沟通，推动中欧关系行稳致远。坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家友好互信和利益融合。秉持真实亲诚理念和正确义利观，加强同发展中国家团结合作，维护拓展发展中国家正当权益。

三要不断汇聚全球治理最大公约数。高举构建人类命运共同体旗帜，大力弘扬全人类共同价值，以推动建设新型国际关系为路径，以落实全球发展倡议、全球安全倡议为依托，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，为全球发展和安全事业形成更多共识、汇聚更大力量、采取更多行动。

四要积极服务国家高质量发展和对外开放。明年是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年，各方都期待举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，共同总结成就、擘画蓝图，让这条造福世界的“发展带”更加繁荣、惠及人类的“幸福路”更加宽广。疫情防控在取得重大成果基础上，面临新形势，进入新阶段，有必要为中外人员往来提供更多便利，维护产业链供应链稳定畅通，培育全球发展的新动能。

五要持续筑牢捍卫国家利益坚强防线。旗帜鲜明反对一切霸权霸凌霸道，抵制任何单边保护行径，坚定维护国家主权、安全、发展利益，同一切企图迟滞甚至阻断中华民族伟大复兴进程的势力开展坚决斗争，牢牢掌握我国发展和安全的战略主动权。

六要着力提升国际传播力和话语权。深入做好党的二十大精神阐释宣介，讲好中国共产党的故事、中国式现代化的故事、构建人类命运共同体的故事，不断增进国际社会对中国道路理念制度的理解认同。适应数字化、全媒体的新发展，让真相传得更广，让谎言无处遁形。

(责编：杨光宇、文松辉)