人民网北京12月25日电 （记者张梦旭）12月25日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅以视频形式出席2022年国际形势与中国外交研讨会并发表演讲。

王毅说，2022年是承前启后的关键一年。放眼世界，变革和动荡两种趋势持续演进，团结与分裂两种取向相互激荡。回望中国，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，统筹疫情防控和经济社会发展，推动党和国家事业取得新的成就。特别是党的二十大胜利召开，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴擘画了宏伟蓝图，为解决人类面临的共同问题贡献中国方案，为变乱交织的世界提供了宝贵的确定性和稳定性。

王毅表示，2022年的中国外交，迎难而上，勇毅前行。我们以元首外交为引领，以推动构建人类命运共同体为主线，应变局，解困局，创新局，全方位开展中国特色大国外交，为维护世界和平、促进共同发展作出了新的贡献。

一是元首外交高潮迭起，纲举目张。成功举办一大主场，提出两大倡议，进行三大访问，铸就元首外交三座高峰。

二是反对阵营对抗和零和博弈，维护大国关系战略稳定。推动探索中美正确相处之道，中俄全面战略协作更加成熟坚韧，致力于中欧关系健康发展。

三是奉行开放的区域主义，共建稳定繁荣的亚洲家园。推动周边命运共同体建设迈出坚实步伐。

四是开展真实亲诚的团结合作，汇聚发展中国家联合自强合力。同广大发展中国家坚定地站在一起、干在一起，维护国际道义、拓展共同利益。

五是建设性参与应对全球挑战，展现大国责任担当。面对乌克兰危机，坚持客观公正，劝和促谈，发挥建设性作用。面对发展中国家困难，感同身受，伸出援手。面对全人类共同挑战，主动担当作为，提供中国方案。

六是不畏强权霸凌，坚决捍卫国家核心利益。针对美国众议长执意窜访台湾，坚决斗争、坚定反制，有力打击美国反华分子和“台独”分裂势力气焰。国际社会坚持一个中国的格局更加巩固。针对少数国家炮制涉疆、人权等问题污蔑抹黑，连续多次在联合国平台挫败美西方图谋，形成上百国家支持中国正当立场强大声势。阐释中国全过程人民民主成功实践，守护真正的民主精神。

七是迈出开放合作新步伐，为全球经济复苏提供重要机遇。发出推动经济全球化最强音，打出扩大高水平开放新举措，高质量共建“一带一路”蹄疾步稳、捷报频传。150个国家和32个国际组织组成“一带一路”大家庭，打造了促进各国发展新引擎。

八是践行外交为民理念，为维护海外同胞利益用心用力用情。战火纷飞中安全转移在乌克兰的5200多名中国公民。妥善应对世界上一系列紧急事态，用实际行动告诉身在海外的每一位同胞，纵有万里归途，危难之际祖国一定接你回家。

王毅强调,中国外交之所以在变局中劈波斩浪,在乱局中勇毅前行，最根本的政治保证是习近平总书记掌舵领航,在每个关键节点作出正确战略判断和决策部署;最重要的理论成果是创立了习近平外交思想，为新时代外交开拓前行提供行动指南；最宝贵的实践经验是开辟了一条中国特色大国外交新路，彰显了大国外交的使命担当。

王毅表示，新征程上，我们将坚持初心使命，坚持中国式现代化，坚持和平发展，坚持胸怀天下，坚持高水平开放，坚持独立自主，坚持文明对话，坚持斗争精神。

王毅表示，2023年，我们将全面贯彻党的二十大确立的方针，开创中国特色大国外交的新格局。

一要更好服务保障元首外交和中心工作。紧密对标党和国家中心任务，主动识变应变求变，全力防范化解重大外部风险挑战。

二要统筹拓展全方位外交布局。夯实中俄全面战略协作伙伴关系，争取中美关系校准并重回正确航向，推动中欧关系行稳致远，深化同周边国家友好互信和利益融合，加强同发展中国家团结合作。

三要不断汇聚全球治理最大公约数。高举构建人类命运共同体旗帜，大力弘扬全人类共同价值，以落实全球发展倡议、全球安全倡议为依托，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，为全球发展和安全事业形成更多共识、汇聚更大力量、采取更多行动。

四要积极服务国家高质量发展和对外开放。举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，总结成就、擘画蓝图，让这条造福世界的“发展带”和“幸福路”更加宽广。因应疫情防控新形势，为中外人员往来提供更多便利，维护产业链供应链稳定畅通，培育全球发展新动能。

五要筑牢捍卫国家利益坚强防线。坚定维护国家主权、安全、发展利益，同一切企图迟滞甚至阻断中华民族伟大复兴进程的势力开展坚决斗争，牢牢掌握我国发展和安全的战略主动权。

六要提升国际传播力和话语权。讲好中国共产党的故事、中国式现代化的故事、构建人类命运共同体的故事，不断增进国际社会对中国道路理念制度的理解认同。

2022年国际形势与中国外交研讨会由中国国际问题研究院与中国国际问题研究基金会联合举办。

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