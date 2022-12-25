人民网约翰内斯堡12月24日电 （记者闫韫明）12月22日，《中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府文化协定2022至2025年执行计划》签约仪式在毛里求斯艺术和文化遗产部举行。

受中国文化和旅游部委托，中国驻毛里求斯大使朱立英与毛里求斯艺术和文化遗产部常秘英迪拉·布达如斯-茹查雅共同签署文件。毛里求斯艺术和文化遗产部部长蒂卢克出席并见证签约，中国驻毛里求斯大使馆文化处、中国文化中心、毛里求斯外交部和文化部代表等出席活动。

签约仪式现场。中国驻毛里求斯大使馆供图

朱立英在致辞中表示，人文交流与合作是中毛传统伙伴关系的重要支柱。全球第一家海外中国文化中心的设立彰显了中国政府对发展中毛文化关系的高度重视。毛里求斯的多元文化和多民族融合堪称世界表率，对世界长期和平与发展至关重要。朱立英认为，文化交流必将为中毛深层次合作以及中国高水平对外开放贡献力量。

中国驻毛里求斯大使朱立英（右一）与毛里求斯艺术和文化遗产部常秘英迪拉·布达如斯-茹查雅（右三）互换签约文件。中国驻毛里求斯大使馆供图

蒂卢克在致辞中表示，非洲最古老的“路易港唐人街”见证了毛中友谊的根深蒂固，文化联系的源远流长。建交五十周年来，两国在外交、经济、文化等领域保持着紧密友好的联系，合作举办了欢乐春节、龙舟节、电影周等大型文化活动；文化交流与互动让我们见识了中国丰富多彩的文化艺术和遗产，更为毛里求斯不同领域的艺术家提供了学习和培训的机会；相信文化执行计划的续签将为深化两国艺术文化领域的交流注入新活力。

中国驻毛里求斯大使朱立英（右一）与毛里求斯艺术和文化遗产部部长蒂卢克（右二）、毛里求斯艺术和文化遗产部常秘英迪拉·布达如斯-茹查雅（右三）合影留念。中国驻毛里求斯大使馆供图

签约仪式后，朱立英和蒂卢克分别接受了毛里求斯国家电视台采访。

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