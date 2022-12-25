新华社莫斯科12月24日电（记者华迪）据俄罗斯国防部网站24日消息，俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫当天在新闻发布会上披露在乌克兰军事生物研究项目的多名关键人物，涉及美国情报机构和制药巨头企业。

基里洛夫说，俄国防部已掌握在乌军事生物研究项目的所有关键人物名单。这份名单中包括美国国防部减少威胁局前局长、美国中央情报局风险投资机构In-Q-Tel执行副总裁、美国疾病控制和预防中心前主任、美国国立卫生研究院前院长、巴特尔纪念研究所前首席执行官、美国辉瑞制药有限公司国际研发与医学部总裁及首席研究员等。

基里洛夫指出，俄国防部所掌握的报告显示，乌克兰的梅奇尼科夫抗鼠疫研究所、兽医研究所和利沃夫流行病学与卫生研究所系美国军事生物研究项目的实施方。

消息说，根据现有信息，美方正将在乌军事生物研究项目计划内未完成的部分转移至中亚和东欧国家，美方还打算进一步扩大同非洲和亚太地区国家在类似项目上的合作。

基里洛夫今年6月表示，美国国防部曾承认资助46个乌克兰生物实验室，并承认同乌克兰科学技术中心存在联系。

(责编：崔译戈、崔越)