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“史诗级”寒潮搅乱美国圣诞假期

2022年12月25日09:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月24日电 一场规模罕见的寒潮23日横扫美国，狂风裹着雪花，航班大规模取消或延误，道路交通受阻，电力供应中断，一些地区最低气温接近零下50摄氏度，民众迎接圣诞节假期的热情遭遇“冰封”。

　　寒潮从北部各州南下至南部墨西哥湾沿岸各州。东南部的佐治亚州及墨西哥湾沿岸得克萨斯州、路易斯安那州、亚拉巴马州和佛罗里达州都发布了低温预警。

　　美国国家气象局说，“建议”或“警报”级别的预警范围覆盖超过2.4亿人，占美国人口约三分之二，是范围最广的之一。

　　根据气象局信息，美国23日最低温度下探至零下48摄氏度。东北部宾夕法尼亚州主要城市费城面临20多年来最寒冷的圣诞节，当地学校23日改为网上教学。在得州美墨边境城市埃尔帕索，气温降至零下10摄氏度以下。

　　恶劣天气给繁忙的圣诞节假期严重“添堵”。美国航班跟踪网站数据显示，23日当天，超过5200架次国际国内航班被取消，7600架次航班延误。

　　陆上交通同样受到影响。北达科他、南达科他、俄克拉何马、艾奥瓦等州报告道路结冰、暴风雪、能见度几乎为零的情况，政府部门强烈建议居民不要外出。“这是一场史诗级、波及全州的灾害，”纽约州州长凯茜·霍楚尔在记者会上说，“道路会变成溜冰场，你们的车轮胎处理不了这种情况。”

　　多地报告由这股寒潮引发的交通事故导致人员伤亡事件。据美联社报道，至少6人因相关车祸死亡。在俄亥俄州，50辆车连环相撞，2人死亡、多人受伤；在密歇根州，9辆大卡车连环相撞。

　　据美国一家监测供电状况的网站数据，这场暴风雪最严重时导致150万居民和商业用户断电。

　　纽约州居民珍妮弗·奥兰多与丈夫选择躲在家中。“我们连街对面都看不清，”她告诉法新社记者，“我们哪也不去。”

这是12月22日在美国华盛顿拍摄的圣诞树装饰掩映下的白宫。新华社记者刘杰摄

　　美国以北的邻国加拿大同样遭暴风雪和严寒侵袭。加拿大环境部气象学家史蒂夫·弗利斯费德尔预计，随着风暴卷席两个人口最多的省份安大略和魁北克，预计加拿大大约三分之二人口将受影响。“我们每个冬季都有暴风雪，但这次非常大……短时间内影响数量巨大的人口。”

　　“这可能是5年或10年一遇的风暴，”加拿大环境部另一名气象学家米奇·梅雷迪思说，“20年来，这样规模的风暴我只见过几次。”

　　航班跟踪网站信息显示，加拿大最繁忙的机场多伦多皮尔逊机场23日将近三分之一进出港航班被取消，200架次航班延误。路透社报道，加拿大第二大航空公司西捷航空公司取消了在多伦多市、渥太华市和魁北克省机场的航班。

　　罗布·米尔敦和妻子23日早上来到皮尔逊机场，准备前往魁北克省首府魁北克市过圣诞节，却发现航班取消，懊恼不已。“我们在魁北克订了酒店，现在不得不取消预订。我们还在一些餐厅订了座，现在也不得不取消。我们本来为这个（圣诞节）周末做足了计划。”（惠晓霜）

(责编：崔译戈、崔越)

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