新华社巴西米拉索尔12月23日电（记者陈昊佺）在绿茵场上奔跑了12年后，今年22岁的中国球员肖俊龙来到了巴西圣保罗州西北部小城米拉索尔。

这名出生在天津的足球运动员少年时加入北京国安青训队，2018年来到巴西伊图诺俱乐部训练，2021年签约巴甲豪门桑托斯俱乐部，成为巴西职业联赛的一名注册球员，在短暂效力福塔莱萨俱乐部后，于本月转会到巴乙米拉索尔俱乐部。

肖俊龙说，一开始选择来巴西是出于对“足球王国”的喜爱，希望能学到巴西球员的独到技术和出色球感。来到巴西之后，更让肖俊龙惊讶的是这里热烈的足球氛围，“这里很多小城市都拥有自己的职业俱乐部，也有着一群热爱自己球队的球迷”。

肖俊龙（中）在训练中带球。

正因为这种本地色彩浓郁的足球氛围，外国球员想要融入巴西联赛俱乐部并非易事。肖俊龙到巴西后，面临的第一个难题就是语言关；经过长期刻苦学习，他现在已经能用葡萄牙语与俱乐部的教练、队友顺利沟通。

米拉索尔俱乐部主教练里卡多·卡塔拉对记者说，他与肖俊龙的交流畅通无阻。“这一切都归功于他自己的努力，他无时无刻不在努力融入球队，同时学习了解巴西和米拉索尔的本地文化。”

肖俊龙在俱乐部里的室友、前锋考安对记者说，中国队友葡语说得很好，跟他交谈经常会忘了他是一个外国球员。“但肖俊龙平时话并不多，相比闲谈，他更喜欢安静地钻研足球比赛。”考安说。

肖俊龙（右一）与队友互动。

除了融入俱乐部环境，肖俊龙的球风也渐渐染上了桑巴色彩。卡塔拉说，巴西足球风格独特，肖俊龙现在已经逐渐掌握节奏，在训练中表现出明显的巴西足球特点。

在肖俊龙的身上，卡塔拉也发现了一些与众不同的特点。“我在他身上看到纪律和专注，他可以凭强大的决心和韧性战胜各种困难和对手。”

卡塔拉表示，他希望肖俊龙能在未来的比赛中发挥出应有实力，同时用自己出色的表现吸引更多中国年轻球员来巴西比赛训练。“米拉索尔足球俱乐部可以成为中国球员踏入巴西的大门。”他说。

米拉索尔足球俱乐部主席埃德森·埃梅内希尔多说，他很期待肖俊龙在正式比赛上的表现，同时也希望未来能有更多的中国球员加盟米拉索尔俱乐部。

“足球可以拉近国家之间、民族之间的距离。”埃梅内希尔多说，中巴在商贸关系上长期维持紧密合作，他希望两国在体育合作上也能更进一步。

米拉索尔足球俱乐部主席埃德森·埃梅内希尔多（左）与肖俊龙。

米拉索尔葡文原意为“看到太阳”，因该地地势较高，能看到远处日出日落而得名。而如今在被青翠草地环绕的米拉索尔足球俱乐部训练场上，多了一个来自中国的青涩身影，奋力地向着自己心中的太阳奔跑。

“我希望能在米拉索尔获得更多上场机会，展现自己的能力，最后能有为国效力的机会。”肖俊龙说，“为中国国家队效力是我最大的愿望。”

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