新华社东京12月24日电 综述：日本2023财年防卫预算大增引发担忧

新华社记者姜俏梅 郭丹

日本政府23日在内阁会议上通过2023财年政府预算草案，其中防卫预算大幅增加，达6.8219万亿日元（1日元约合0.053元人民币），是上一财年的1.26倍。分析人士指出，这是日本在新版安保三文件基础上制定的“军备扩张预算”，势必加重国民负担，加剧地区局势，令人担忧。

从防卫预算具体内容来看，2023财年用于购买和生产远距离导弹及弹药费用增长显著。其中，获取远程攻击性导弹及相关预算高达1.4万亿日元，购买美制“战斧”巡航导弹预算为2113亿日元。防卫装备研发预算也出现巨额增长，达8968亿日元，是2022财年的3.1倍。此外，防卫装备的维护维修预算达2.0355万亿日元，是2022财年的1.8倍。

本月早些时候，日本正式通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》三份安保政策文件，提出日本将致力于拥有对敌攻击能力等政策主张，并将在未来5年大幅增加军事开支。根据文件，2023至2027财年，日本防卫费总额将增至约43万亿日元。

作为上述五年计划的开年，2023财年防卫费较上一财年增长1.4214万亿日元，高额防卫费超过公共事业费和文教科学振兴费，首次上升到第二位，仅次于社会保障费，其在日本国内生产总值占比升至1.19%。

由日本宪法学者和政治学者组成的立宪民主会23日发表声明，批评政府大幅提高防卫预算，指出这是独断行为，完全不顾税负可能给国民造成的负担。声明还说，政府将拥有“对敌基地攻击能力”写入新版安保三文件，等于否定战后奉行的“专守防卫”原则，势必加剧东亚地区的紧张局势，引发军备竞赛。

在野党日本共产党书记局长小池晃表示，2023财年防卫预算是在完全放弃“专守防卫”原则、实现战后防卫政策大转折的新版安保三文件基础上制定的军备扩张预算，是破坏宪法与和平、毁掉国民生活的战后最差预算。

日本多家媒体认为，防卫费大幅增长缺乏依据，政府在没有做出详细说明的情况下强行通过是不负责任的做法。防卫费暴增不得不靠新发国债补充财源，给子孙后代留下庞大财务负担。此外，防卫预算挤占地区医疗、育儿政策扶持等多项财政支出，直接波及国民生活。

《朝日新闻》24日发表社论说，日本政府未经细致调查研究、不顾自身财力强行推出强化防卫力预算，恐将导致无止境的军备竞赛。社论还指出，在不明确自卫队能否保持自主性的情况下，贸然加深日美一体化是危险的。

共同社日前就政府计划将2023至2027财年防卫费总额增至约43万亿日元进行一项舆论调查。调查结果显示，有53.6%的日本国民反对增加防卫费，赞成者为39%。

日本山口大学名誉教授纐缬厚日前在接受新华社记者采访时，对日本政府违背事实煽动周边国家威胁，大幅增加防卫费走“新军国主义”道路表示谴责。他说，日本存在严重的少子高龄化社会问题，大增军费只会加剧贫困问题，日本走军事大国道路就是走贫困道路。

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