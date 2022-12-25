新华社北京12月24日电 12月24日，外交部发言人就美签署“2023财年国防授权法案”答记者问。

有记者问：北京时间12月24日，美国总统拜登将“2023财年国防授权法案”签署成法，该案包含大量涉华消极条款。中方对此有何评论？

发言人说，中方对美方执意通过并签署含有涉华消极内容的“2023财年国防授权法案”表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

发言人说，该案罔顾事实渲染“中国威胁”，肆意干涉中国内政，攻击抹黑中国共产党，是对中方的严重政治挑衅。中国共产党的领导是历史的选择、人民的选择。中国人民对美国打压遏制中国发展、阻挠中华民族复兴的险恶用心看得很清楚，挑拨中国人民和中国共产党关系的图谋绝不会得逞。

发言人说，该案还包含大量涉台消极条款，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，给台海和平稳定造成严重损害。台湾是中国的台湾，中国内政不容任何外来干涉。美方应立即停止搞“以台制华”，停止虚化、掏空、歪曲一个中国原则，不要在错误和危险的道路上越走越远。

“我们敦促美方把两国元首巴厘岛会晤的重要共识落到实处，摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，客观理性看待中国发展和中美关系，不得实施有关法案中的涉华消极条款。中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。”发言人说。

《 人民日报 》（ 2022年12月25日 02 版）

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