新华社北京12月24日电 12月24日，针对美方将“2023财年国防授权法案”签署成法，全国人大外事委员会发言人尤文泽发表谈话。全文如下：

当地时间12月23日，美方将“2023财年国防授权法案”签署成法。该法案含有多项涉华消极条款，大肆操弄涉台、涉港、涉疆等问题，无端抹黑中国发展道路，粗暴干涉中国内政，严重损害中方主权安全发展利益。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾除了作为中国的一部分，没有其他国际法地位。这既是不容改变的历史和法理事实，也是不容挑战的现状。美方在中美三个联合公报中，就台湾问题作出过严肃承诺。美方无权将国内法凌驾于国际法之上，更不得借此干涉中国内政。任何搞“以台制华”、支持纵容“台独”分裂势力的图谋只会进一步加剧台海紧张局势，进一步冲击中美关系政治基础。香港、新疆事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。

中国始终坚持走和平发展道路，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚定奉行防御性国防政策，中国人民追求美好生活的权利神圣不可侵犯。

我们强烈敦促美方摒弃冷战零和思维，不得实施有关法案中的涉华消极条款，不要低估中国捍卫国家主权和领土完整的坚定意志和强大能力，不要在涉及中国主权和核心利益问题上存有侥幸冒险心理。任何企图干涉中国内政、损害中国利益的挑衅行径，都必将遭到中方坚决反制。

《 人民日报 》（ 2022年12月25日 02 版）

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