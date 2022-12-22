中国驻埃及使馆向华侨华人发放“2023温暖迎春包”

人民网开罗12月22日电（记者黄培昭）中国驻埃及使馆日前举行“2023温暖迎春包”发放仪式，驻埃及大使廖力强向旅埃侨胞和留学生发放“温暖迎春包”，张朝阳公使、卢春生教育公参、陈坚领事参赞等参加，旅埃侨团代表、留学生代表等出席仪式。

廖力强首先代表中国驻埃及使馆和使馆全体外交官向全体旅埃侨胞、留学生致以温馨的祝福和诚挚的问候！

廖力强充分肯定旅埃侨胞、留学生在维护祖国统一、履行社会责任、促进“一带一路”建设高质量发展等方面的重要作用，指出2023年是我们踏上全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴新征程的开局之年，希望广大在埃华人华侨积极响应习近平主席的号召，不断巩固全国各族人民大团结，加强海内外中华儿女大团结，形成同心共圆中国梦的强大合力。相信广大在埃华人华侨将一如既往，团结一心，为促进中埃友好、服务国家和民族复兴作出新的积极贡献。

廖大使介绍了今年以来使馆在践行“外交为民”理念方面所做工作，并叮嘱大家注意人身安全，做好疫情防控，保持身心健康，遵守当地法律法规，提高风险防范意识。强调下一步使馆将继续密切关注大家在埃及的工作生活，做广大在埃侨胞可以信赖和依靠的贴心人和守护者。

开罗大学学联分会副主席、艾因夏姆斯大学留学生弭昱铖表示，自疫情暴发以来，旅埃学子累计收到了十余批次来自使馆的物资帮扶，深切感受到虽与祖国相隔万里，但温暖与希望从未缺席。号召旅埃学子认真学习贯彻二十大精神，讲好中国故事，传播好中国声音，早日学成回国，报效祖国。

埃及中国和平统一促进会会长陈建南表示，面对三年疫情带来的压力，旅埃侨胞坚守岗位，把中国精神烙刻在埃及土地上。今年的“温暖迎春包”饱含党和政府对远离祖国的广大旅埃侨胞的关心和慰问，相信有了祖国的坚强后盾，再寒冷的冬天也能像春天般温暖度过。

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