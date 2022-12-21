中企举办中刚鼓文化交流活动 促进民心相通

人民网开罗12月20日电 （记者沈小晓）近日，中建国际中西非公司在刚果（布）首都布拉柴维尔举办了以“鼓点敲醒新年”为主题的中刚鼓文化交流活动。中国驻刚果（布）大使马福林、刚文化部官员克洛代以及刚知名画家马乌库等受邀出席。

活动现场，刚本土鼓乐艺术团“非洲之根”成员介绍了刚果长鼓等各式刚鼓乐器，演绎了原创鼓剧《彩虹》。由中建国际中西非中方员工组建的中国大鼓组合为现场观众演绎歌曲《男儿当自强》。在密集的鼓点中，现场嘉宾和观众跃跃欲试，纷纷尝试学习击打两国鼓乐器，现场沉浸在一片热烈欢乐的气氛中。

中国与非洲都有悠久历史和灿烂文化，都是人类文明的发祥地。中国建筑在刚果（布）连续多年开展丰富多彩的文化交流活动。中国驻刚果（布）大使马福林表示，中刚友谊源远流长，文化交流在两国的交流中占有重要位置，希望以后有更多类似的交流活动，进一步增强中华文化的对外传播和影响力。

中建国际中西非公司副总经理汪升黎表示，自由的鼓点代表着非洲人民热情奔放的性格，鼓也是中国文化的代表元素之一。举办此次活动，旨在加深两国民众相互了解，通过文化与艺术的力量促进中刚民心互通。

中国企业在刚果（布）相继建设了1号公路、金德磊体育中心等多个有影响力的公共和基建项目，不仅参与两国经贸合作，也主动担当中刚民间文化交流使者，积极开展中刚文化交流活动，展现了“和衷共济、合融致远”的文化理念，增进了两国人民之间的友好情谊。

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