中国驻釜山总领馆举办“温暖迎春“”春节包”发放仪式

人民网首尔12月21日电 （记者马菲）中国驻釜山总领馆20日举办“温暖迎春”“春节包”发放仪式，中国驻釜山总领事陈日彪、副总领事涂敬昌、领侨处主任张祎出席活动。釜山华侨华人联合会会长朴永男、釜山中国侨民协会会长栾敏、蔚山华人同胞协会会长李哲英、大邱庆北华侨华人联合会会长肖娟、庆南中国侨民会会长裴珠惠、东亚大学孔子学院院长许真玉、东西大学孔子学院院长刘宝全、釜山庆南学联会长高伟森及大邱中国传统文化艺术学院师生约50人参加活动。

陈日彪在致辞中表示，祖国始终牵挂每一位海外同胞的生命安全和身体健康。大家虽身在韩国，但祖国永远是最坚强的后盾。新冠疫情暴发三年来，总领馆时刻把大家的冷暖安危放在心上，多次向华侨、留学生发放“健康包”、“春节包”，传递祖国的关爱与温暖。新的一年，釜山总领馆将继续坚持“以人民为中心”，想方设法解决同胞们的关切和困难，努力保障中国公民的安全与合法权益，帮助大家更好融入当地社会发展。

陈日彪高度评价领区同胞们情系桑梓、爱国爱乡的赤子心、家国情，衷心感谢侨领们继续积极支持响应“温暖迎春”活动，与总领馆一道因地制宜为困难同胞筹备物资，以实际行动热心为侨服务。希望大家在韩国守望相助，团结奋斗，讲好中国故事，心系祖国发展，弘扬中华优秀传统文化，为深化中韩友好、增进相互理解发挥桥梁纽带作用，为推进中国式现代化建设、促进祖国和平统一贡献力量。

陈日彪向领区侨胞、留学生代表颁发总领馆精心设计的“温暖迎春”“春节包”，包内有加绒外套、围巾、毛毯等防寒保暖物品，口罩、卡片式消毒液等防疫物品，春联福字、中国结、中国风文具等节日文创品及总领事慰问信。

为使侨胞们特别是侨校小朋友们真实体会中华节日文化，釜山总领馆专门邀请东亚大学、东西大学孔子学院的老师们设置中国文化体验展台，吸引大家学习春字剪纸、编国潮彩绳、画京剧脸谱、写毛笔字，表达最质朴的爱国思乡之情，分享辞旧迎新的期盼。

大邱中国传统文化艺术学院的华裔小朋友们表演诗朗诵《年味儿》并给大家拜年。“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”孩子们天真无邪的童声表达了对祖国的热爱，对欢天喜地过大年的喜悦。

侨领们感谢祖国和总领馆对海外游子的深情关怀，表示总领馆在疫情期间为身在异乡的同胞们发放“春节包”和“健康包”，令海外中华儿女在最艰难的时刻倍感温暖自豪，将不忘初心，同舟共济，积极服务侨胞，为祖国发展建设、为中韩友谊添砖加瓦。孔子学院院长们表示将秉承从语言入手、用文化交融、促民心相通的宗旨，用心用情讲好中国故事，与广大海外同胞共同书写中韩友好新篇章。留学生们对祖国母亲和总领馆的关心深表感谢，感叹总领馆的“春节包”发到学生们的心坎儿里，一定努力学习报效祖国。

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