吴哥古迹入遗30周年 中国援柬专家获骑士勋章

人民网暹粒12月16日电 （记者赵益普）12月15日至16日，保护和发展吴哥古迹国际协调委员会第29届全体大会暨第36届技术大会（以下简称“大会“）在柬埔寨暹粒举行。来自柬埔寨、中国、法国、日本、德国、美国、印度等国家及国际组织和专业机构的近500名代表参会，重点讨论了在吴哥古迹保护、修复和可持续发展方面取得的进展和成果。

1992年12月14日，吴哥古迹作为濒危遗产被世界遗产委员会列入世界文化遗产名录。今年是吴哥古迹入遗30周年。联合国教科文组织世界遗产中心副主任乔蒂在大会致辞中表示，吴哥古迹入遗30年以来，各国专家为保护吴哥古迹做了大量工作，这体现了国际合作精神，也是遗产保护国际合作的独特典范。

在16日下午的大会上，柬埔寨副首相兼议会联络与监察部大臣梅森安为保护吴哥古迹作出突出贡献的各国代表颁发勋章，来自中国文化遗产研究院的金昭宇、袁濛茜获柬埔寨王国骑士勋章。梅森安表示，柬埔寨人民应当铭记本国以及各国的专家为保护吴哥古迹所作出的奉献和牺牲。

1993年，柬埔寨和联合国教科文组织发起了吴哥古迹保护国际行动，该行动是有史以来历时最长的文化遗产国际合作项目，超过20个国家持续三十年的参与使吴哥古迹成为遗产保护国际交流的平台。中国是该行动最早的发起者和参与者之一。柬埔寨吴哥古迹保护中国工作队于1998年开始吴哥古迹保护修复工作，先后修复了周萨神庙和茶胶寺，2019年起开展吴哥古迹王宫遗址修复项目。

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