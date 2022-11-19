新华社曼谷11月19日电（记者姜江 汤沛沛 宋宇）亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议19日在泰国首都曼谷诗丽吉王后国家会议中心闭幕。会议通过《2022年亚太经合组织领导人宣言》和《生物循环绿色经济曼谷目标》。

会议通过的宣言说，今年亚太经合组织主题是“开放、联通、平衡”，各方围绕全面开放、全面联通、全面平衡的三大优先领域开展工作，推动亚太地区实现长期、强劲、创新、包容经济增长和可持续发展。

宣言重申致力于实现亚太经合组织布特拉加亚愿景，到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，强调将继续加强亚太经合组织作为亚太地区重要经济合作论坛的作用。

宣言欢迎重启亚太自贸区对话，并表示将通过亚太自贸区工作计划促成高质量和全面的区域贸易安排。

会议通过的《生物循环绿色经济曼谷目标》说，亚太经合组织通过制定《生物循环绿色经济曼谷目标》，进一步实现全面、具有雄心的包容可持续发展目标，助力全球行动。

主持会议的泰国总理巴育在会后的新闻发布会上表示，本次会议是亚太经合组织成员领导人四年来首次线下聚首，具有特殊重要意义。亚太经合组织将继续为推动亚太地区的经济增长和未来发展而努力。

亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。亚太经合组织共有5个层次的运作机制：领导人非正式会议、部长级会议、高官会、委员会和工作组、秘书处。其中，领导人非正式会议是亚太经合组织最高级别的会议。

(责编：白宇、杨光宇)