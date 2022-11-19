哥伦比亚内伊瓦大学中国文化周内容丰富多彩

人民网里约热内卢11月18日电 （记者吴杰）11月15至18日，哥伦比亚内伊瓦大学中国文化周成功举行。中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕以视频方式出席，维拉省省长代表塞萨尔、省农业厅厅长特鲁希略、哥中友协兼汉语桥俱乐部主席普亚纳等嘉宾参加了活动。

该活动由中国驻哥伦比亚使馆、中外语言交流与合作中心、汉语桥俱乐部波哥大站携手维拉省政府、哥伦比亚高等教育国际化网络平台、省府内伊瓦南方大学、维拉大学及纳里尼奥大学共同举办，内容丰富，反响热烈，共吸引8000余名当地师生及民众参加。

《互鉴》《解码十年》《拉美记者蹲点记》《中国旅游扶贫短视频》等系列宣传片及《新时代中国的非凡十年》《美丽中国》云展览，将中国近十年各领域的发展变化和扶贫脱坚伟大成就，真实、立体、生动地展现在观众面前，令师生们大开眼界；《留学中国》《中国经济与农业发展对世界的贡献》系列讲座以及儿童坊系列短视频等亦深受师生欢迎。

哥方前上海世博会特使加维里亚表示，《互鉴》选取中国与拉美国家在经济开放、科技创新、生态环境、文化多样性、消除贫困、改善民生等方面所作的努力和取得的成就，进行对比互鉴、思考探索，对拉美各国政府改善民生、突破社会进步瓶颈，具有重要意义。

内伊瓦大学法律和政治科学学院博士奥尔蒂斯说，《解码十年》等纪录片通过一组组数据多元立体地展现了新时代十年的历史性成就与变革，以小切口反映大主题、以小故事折射大时代，让广大观众深切感受到了中国日新月异的发展和在各领域结出的丰硕成果。

维拉省农业厅厅长特鲁希略表示，维拉省是哥伦比亚咖啡、石油、冻鱼、哈斯牛油果、可可、香蕉等农产品生产及出口基地。中国是世界的制造中心、贸易中心、投资中心和创新中心，是哥伦比亚第二大贸易伙伴，两国关系与全方位合作日益深化。借鉴中国智慧、学习中国经验，推进威拉省能源转型、基础设施建设和农业科技发展水平、构建绿色生产和生活方式，刻不容缓。

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