人民网斯德哥尔摩11月18日电 （王文）11月18日，中国驻瑞典大使崔爱民会见瑞典外交大臣比尔斯特伦，双方就中瑞关系发展等问题交换了意见。

崔爱民介绍了中国共产党二十大取得的主要成果和重大意义，表示中国共产党将团结带领全国人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是发展自己，也是造福世界的现代化，将为动荡变革的世界注入强大稳定性和确定性。中国将坚持对外开放的基本国策，奉行互利共赢的开放战略，坚持独立自主的和平外交政策，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，本着和平、发展、合作、共赢的原则，与各国携手共同构建人类命运共同体。

崔爱民指出，中瑞两国没有历史恩怨，没有地缘政治冲突，传统友谊深厚。双方在多边主义、贸易自由化、应对气候变化等问题上拥有多方面共识，经贸关系密切，经济互补性强，绿色科技合作潜力巨大。随着中国式现代化全面推进，中国超大规模市场将进一步提质扩容，中瑞两国合作前景十分广阔。希望双方本着相互尊重和互利共赢的精神，加强交流互鉴和务实合作，推动双边关系健康稳定发展，造福两国和两国人民。

崔爱民阐述了中方在台湾问题上的原则立场，强调台湾问题事关中国主权和领土完整，事关14亿中国人民的民族感情，是中国核心利益中的核心，一个中国原则是中瑞关系的政治基础。中方赞赏瑞方长期坚持一个中国政策，希望瑞方继续坚持正确立场，以实际行动维护好中瑞关系发展的政治基础。

崔爱民指出，发展人权是全人类共同的事业。各国民主和人权的发展方式和表现形态不同，但只要符合自身国情，受到人民拥护和欢迎，就是好民主和好人权。中方愿在平等和相互尊重的基础上，与瑞方开展人权对话，交换意见和看法。

比尔斯特伦表示，瑞中关系源远流长，两国关系发展基础牢固。瑞方愿同中方共同努力，在符合双方利益的领域加强合作，共同应对气候变化和推动全球贸易发展。中国是瑞典在欧盟外第二大贸易合作伙伴，瑞中经贸合作空间广阔，绿色合作前景光明，期待同中方共同努力推动经贸、绿色合作进一步发展。瑞方愿在明年担任欧盟轮值主席国期间推动深化欧中合作。

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