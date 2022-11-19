人民网罗马11月18日电（记者谢亚宏）《古丝绸之路上的神秘故事》新书发布会17日在米兰举行，中国驻米兰总领事刘侃应邀出席并致辞。布雷拉图书馆主任蓬托内、汉学家傅马利、米兰市一区区长阿布杜、米米西斯出版社编辑阿雷科、本书联合作者科夏等近百名嘉宾出席。

刘侃表示，早在两千多年前古丝绸之路便将中国和意大利紧密相联，畅通了双方贸易和人文交往渠道。通过感悟古丝绸之路孕育的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，有利于全面准确客观看待当今的“一带一路”倡议，并简要介绍了“一带一路”倡议总体实施情况和所取成果，强调“一带一路”倡议倡导的是包括意大利在内的沿线国家在共商、共建、共享中实现合作共赢，秉持的是开放、透明的原则。

刘侃指出，当今世界早已摆脱封闭状态，各国要进步、要发展必须要始终坚持开放态度。中意两国作为东西方文明的杰出代表，应从古丝绸之路中汲取智慧和力量，弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流互鉴超越疑虑隔阂，高质量推进共建“一带一路”合作，以更加长远眼光和务实态度推动中意友好持续走深走实，让双方民众享受到双边关系发展带来的实实在在的好处。

科夏在致辞中简要介绍了本书创作的灵感来源，结合书中具体案例阐释了中意交往的悠久历史和两国先民互学互鉴的友好精神，表示通过探索和追寻古道丝路上的趣闻轶事，为我们探寻古丝绸之路的神秘魅力、追溯中意友好的历史脉络、感悟传承丝路精神提供了良好契机。

《古丝绸之路上的神秘故事》一书由意大利作家科夏和科波拉联合编著，主要讲述古中国、古罗马及古丝绸之路沿线国家的奇闻趣事。发布会在米兰“图书之城日”期间举办，得到意大利文化部、米兰市一区、米兰“图书之城日”主办方、布雷拉图书馆、意中协会等机构的大力支持。

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