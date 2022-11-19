新华社印度尼西亚巴厘岛11月17日电 “报告习近平主席、佐科总统，雅万高铁综合检测车准备完毕，即将上线检测，请指示。”

“开始！”

11月16日傍晚，一场特殊的视频连线在印尼两地之间举行。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。这是习近平和佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行。新华社记者 李学仁 摄

巴厘岛主会场，习近平主席和佐科总统共同下达指令，宣布启动高铁试验运行。

万隆分会场，伴着一声清脆鸣笛，一辆崭新亮丽的综合检测车亮起车头大灯，缓缓驶出德卡鲁尔车站并逐渐加速前行。全场响起热烈掌声。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。这是习近平和佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行。新华社发（视频截图）

两国元首共同视频观摩雅万高铁试验运行。通过网络直播画面，这一中印尼务实合作的重要成果展现在世人面前。

跨越山海 全速前行

在元首外交引领下，雅万高铁建设高速推进。

雅万高铁全长142公里，设计最高时速350公里，连接首都雅加达和万隆，是印尼和东南亚第一条高铁，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。对于这一中印尼务实合作的旗舰项目，两国元首高度重视，亲自推动。

今年7月佐科总统访华期间，两国元首一致认为，要深入共建“一带一路”，建设好旗舰项目，确保雅万高铁建设走稳“最后一公里”。习近平主席在会谈中说，双方要推动高质量共建“一带一路”合作不断走向深入，结出更多硕果，“力争如期高质量建成雅万高铁”。佐科总统说，雅万高铁是印尼快速发展的象征，印尼愿同中方共同努力，确保雅万高铁按时竣工运行，“使其成为两国友谊的又一丰碑”。

在印度尼西亚西爪哇省万隆市，一列高铁动车组正在雅万高铁试验段进行热滑试验（2022年11月9日摄，无人机照片）。新华社发（李培养摄）

今年6月21日，高铁全线13座隧道实现全部贯通；10月16日，全线箱梁架设任务顺利完成，铺轨通道全面打通；11月9日，高铁试验段接触网热滑试验全面展开……目前，雅万高铁隧道、桥梁工程全部贯通，路基、车站土建工程完成量超过九成，全面转入线上施工阶段。爪哇岛上，梭罗河畔，一条蜿蜒的钢铁长龙即将腾飞。

克服地质复杂、疫情干扰等重重困难，中印尼建设者携手打造了这项中印尼共建“一带一路”的标志性工程。

作为最早来到印尼参与建设的中方人员之一，印尼中国高速铁路有限公司财务董事张超见证了雅万高铁建设一个又一个里程碑。最令他感动的是，新冠疫情发生以来，雅万高铁的建设始终努力推进。

“中印尼两国铁路建设者守望相助、共克时艰。”印尼中国高速铁路有限公司印尼方董事艾伦·坦迪奥诺道出同样的感动，并由衷赞叹中国基建的实力和速度。

精诚合作 互利共赢

在万隆德卡鲁尔车站，工人们头戴黄色安全帽，身着桔黄色工作服，在各自岗位上紧张忙碌着。车站工人法德尔·亚斯拉维说，靠这份工作收入，他能供家中的弟弟妹妹读书。“大家都为能够参与雅万高铁建设而自豪，因为这项工程创造了印尼的很多个第一”。

用高标准的防腐蚀设计，适应爪哇岛上常年高温湿热的气候条件；用更强大的牵引力，适应又长又陡的线路坡道；用简统化接触网、智能化信息系统等中国技术填补当地空白……

工作人员在印度尼西亚万隆雅万高铁铺轨施工现场作业（2022年4月20日摄）。新华社记者 徐钦 摄

中国铁路国际公司所属联合体设计部部长郭磊说，根据印尼当地气候和条件，充分尊重并考虑到沿线民众的风俗习惯，建设者对雅万高铁进行了很多改进和技术创新。

2号隧道是雅万高铁全线施工难度最大的一个隧道，洞身范围主要是膨胀性泥岩，开挖时极易导致溜塌。对此，项目部采取了地表灌浆加钢管桩、洞内双侧壁施工等特殊方法，确保安全。

为了攻克隧道施工技术难题，一名来自中国的技术负责人每天走在“水里、泥里、石子路、坑洼地，三个月就能穿坏一双劳保鞋”。

“中国朋友在高铁技术方面很擅长，我学到了很多与高铁有关的知识。”印尼中国高速铁路有限公司员工因德拉·普特拉说。

11月13日，在印度尼西亚万隆，来自中国中铁电气化局的王浩（右一）向印尼员工讲解中国标准“简统化”接触网装配工艺。新华社发 （焦宏涛 摄）

中方重视对印尼员工的培训工作，累计培训4.5万人次，助力印尼培养起一支不断壮大的本土高铁技术人才队伍。在高铁建设沿线，很多像法德尔、因德拉一样的建设者，一边辛勤工作、提升技能，一边畅想着未来带家人坐上自己参与建设的高速铁路。尤为可贵的是，他们收获了为自己国家发展贡献力量的成就感和自豪感。

命运与共 梦想同行

“手牵手，肩并肩，只要我们团结，没有什么不可能。”一首以雅万高铁为主题的中印尼双语歌曲《向前行 把梦想实现》唱出了当地民众的心声。

作为“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想对接的重大标志性项目，雅万高铁架起了当地百姓通往美好生活的“幸福桥”，打通了中印尼两国民众的“连心路”。高铁建成通车后，将便利民众出行，提高物流运输效率，促进区域互联互通，带动沿线经济社会发展，创造就业机会，为印尼增添新的经济增长点。

11月15日，印度尼西亚旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺在巴厘岛接受新华社记者专访。新华社发（祖卡南摄）

“我期待成为雅万高铁的第一批乘客。”印度尼西亚旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺对新华社记者说。据他介绍，万隆及其所在的西爪哇省是印尼国内最大的旅游市场之一，每年有近1.2亿人次的旅客流量，“雅万高铁将对现有基础设施形成有力补充，拉动旅游业发展”。

如今，从山川到丘陵，从海洋到天空，中印尼共建“一带一路”的热潮处处涌动。从携手抗疫到共同复苏，从“两国双园”到“区域综合经济走廊”建设，从绿色发展到数字经济，中印尼务实合作结出累累硕果，惠及社会民生，促进发展繁荣，为构建中印尼命运共同体注入澎湃动力。

“中印尼合作取得了实实在在的成就，不仅造福了两国人民，还在地区和全球层面产生积极影响。”16日晚与佐科总统的会谈中，习近平主席说，中国愿同印尼相携相助、结伴同行。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。新华社记者 李学仁 摄

两国元首就共建中印尼命运共同体达成重要共识，一致同意以明年中印尼建立全面战略伙伴关系10周年为契机，打造高水平合作新格局。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。新华社记者 张领 摄

追寻共赢的梦想，迈向繁荣的明天。在元首外交战略引领下，中印尼关系将继续沿着共建命运共同体的大道阔步前行，为增进两国人民福祉、促进亚太稳定繁荣、推动世界和平发展贡献力量。

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