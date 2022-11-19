中新社曼谷11月18日电 题：泰国前总理阿披实：泰中两国有很大的合作空间和潜力

中新社记者 王国安

“习近平主席前来泰国出席APEC会议并访问泰国，相信一定能进一步推动泰中关系发展，促进两国友好。泰中两国未来有很大的合作空间和潜力。”

中国国家主席习近平17日抵达泰国出席亚太经济合作组织(APEC)第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。泰国前总理阿披实在接受中新社记者采访时作上述表示。

阿披实说，此次访问是习近平主席在中共二十大后的首次出访，其重要性不言而喻。“我想，这是进一步推动泰中友好关系发展的重要机会，能够把两国最新的一些想法、理念进行交流与对接。”

他表示，中国是世界第二大经济体，而且仍在不断发展。当前，世界面临多重挑战，人们期待中国能够在帮助世界应对这些挑战上发挥重要作用。

阿披实说，中国早在2013年就提出“一带一路”倡议，推动互联互通，对此他很赞同，目前该倡议已得到100多个国家的响应和参与。此次泰国作为APEC会议主办国确定会议的主题为“开放、连通、平衡”，而“连通”就是互联互通。这一会议主题反映了泰国希望亚太地区不断发展，在贸易和投资上更加开放，实现最大程度的互联互通。

中国正在加快发展方式绿色转型，推动经济社会发展绿色化、低碳化，促进人与自然和谐共生。阿披实说，泰国也提出了“生物经济、循环经济和绿色经济模式”(BCG)，这和中国的发展理念也是相一致的。

他表示，泰中两国关系密切。在抗击新冠肺炎疫情期间，泰中相互支持和帮助，体现了“患难见真情”，让两国关系更加亲近。疫情期间，泰中贸易、投资仍在持续发展。

中国已连续多年成为泰国最大的贸易伙伴，同时也是泰国农产品最大出口市场和主要外资来源国。有关数据显示，2021年，两国贸易额首次突破千亿美元，达到1312亿美元，同比增长33%，其中泰国农产品对华出口增长52.4%。今年1至9月，双边贸易额已超过千亿美元，并且保持稳定发展势头，全年有望再创历史新高。这为两国推动疫后经济复苏注入了强劲动力。

“过去，泰中两国的合作有贸易、投资、旅游、农产品等，之后还有科技、卫生健康等领域。”阿披实认为，双方可以继续挖掘和拓展合作领域，两国未来还有“很大的合作空间和潜力”。(完)

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