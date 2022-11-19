本报记者 贾平凡

11月13日，人们走过英国贝辛斯托克街头一家关门招租的店铺。

丹·爱尔兰摄（新华社发）

11月17日，英国财政部发布包含中期财政计划完整方案的“秋季声明”。这是新政府上台后发布的第一份预算方案，目的是明确增税计划，恢复公共财政平衡。

据英国《金融时报》网站报道，英国10月份通胀率创下41年来的新高，在能源和食品价格上涨的推动下加速至11.1%；其中，食品价格年通胀率急剧上升至16.5%，为45年来最高水平。

今年以来，受新冠肺炎疫情和俄乌冲突等因素影响，英国经济陷入通货膨胀高企、能源危机加重和经济衰退加速的困境。此外，前首相特拉斯政府的减税政策和能源补贴计划使英国财政赤字迅速扩大。苏纳克政府不得不面对增税和减少政府开支的双重压力。这无疑使英国经济雪上加霜，长期衰退已在所难免。

预算方案引发关注

11月17日，英国政府的首份预算方案甫一发布，便引发广泛关注。

“‘秋季声明’是英国新政府的第一份财政预算方案，关系到未来数年的税收和支出计划。主要措施包括增加税收和压缩政府开支，目的是恢复市场对英国经济发展的信心，让投资者相信英国的债务状况是可控的、可持续的。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾在接受本报记者采访时表示，苏纳克政府的首要任务是控制通胀，增加税收和压缩政府开支，但同时还要促进经济发展，要在两者之间寻求平衡绝非易事。

英国国家统计局发布的最新数据显示，今年三季度英国国内生产总值（GDP）环比下降0.2%，其中，9月份GDP下降0.6%。英国国家统计局发布的报告指出，英国三季度经济陷入衰退的主要原因在于制造业普遍下滑、服务行业表现不佳和建筑业增长放缓。

由于能源和商品价格持续飙升对实际收入造成严重挤压，英国正面临历史性的生活成本危机。英国央行数据显示，英国9月份消费者价格指数（CPI）上涨10.1%。英国国家统计局发布的数据显示，通胀率从9月份的10.1%上升至10月份的11.1%，达到1981年10月以来最高水平。尽管英国政府提供能源价格保证，但全英生活成本仍大幅上涨。在过去一年里，英国天然气价格上涨近130%，电力价格上涨约66%，英国家庭10月燃气和电费上限达2500英镑。

为应对通胀飙升，11月3日，英国央行将基准利率上调75个基点，创下1989年以来最大加息幅度。这已是英国央行自去年12月份以来连续第八次加息，英国基准利率已上调至3%，达到2008年11月份以来的最高水平。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建对本报记者表示，苏纳克政府的财政政策首先是纠偏，解决特拉斯政府大规模减税给市场带来的巨大震动；其次是稳定市场预期，通过综合施策传递信心；最后是在减税和征税之间、抑制通货膨胀和实现经济增长之间做好平衡。

自主掌控能力下降

英国经济陷入困境是多重因素综合作用的结果。

英国的经济困境，与其政坛以及金融市场遭遇的“强震”密切相关。

短时间内，英国首相两次易主，英国政府财政政策也出现“大逆转”。时任特拉斯政府财政大臣的夸西·克沃滕提出了英国自1970年以来最大规模的减税计划，引发市场强烈反应，英国国债市场遭遇“血洗”，英镑汇率遭遇重挫。

“多年来，英国经济结构一直存在不少问题，很早就出现产业空心化问题。英国一直想调整经济结构，试图在实体经济和虚拟经济之间实现某种平衡，但并不顺利。加上脱欧、新冠肺炎疫情和俄乌冲突等影响，英国经济所依赖的金融服务业遭到严重冲击。”崔洪建说，脱欧对英国经济带来的挑战远大于其政府宣称的所谓“机遇”。从开启脱欧进程以来，英国的贸易、投资和产业政策都进入调整期，充满不确定性。在调整过程中，英国遇到了很多难以控制的因素，如新冠肺炎疫情和俄乌冲突。调整期正好赶上动荡期。在外部不利因素增加的背景下，英国自主掌控其发展方向的能力不断下降。

“当前，英国经济陷入困境，主要是脱欧、新冠肺炎疫情和俄乌冲突等造成的。”闫瑾认为，由于脱离欧盟，英国不再是欧洲统一大市场的一员，不再享有相应的优惠政策，与欧盟进行贸易的规则发生变化。这不可避免导致英国进口商品价格上涨，与欧盟贸易的不确定性上升。脱欧也削弱了英国作为世界金融中心的地位，导致其对外资吸引力持续减弱。受新冠肺炎疫情影响，2020年英国经济出现10年来首次衰退，经济发展乏力，劳动力市场呈现疲软态势。俄乌冲突爆发后，英国对俄罗斯全方位制裁，导致能源价格高企，商品价格上升，通胀严重，供应链中断。英国对外贸易逆差持续扩大，导致市场信心严重不足和居民消费持续下降。

崔洪建认为，脱欧消耗了英国很多政治和政策资源，但并没有解决英国真正需要解决的发展问题和民生问题。面对国内经济问题，英国应着眼于结构性改革和调整。但短期内，英国政府不仅无法真正规划经济长期发展方向，还不得不因为政治因素和党派利益而陷入体制纠缠中，继续消耗政治资源。

“近年来，逆全球化思潮在英国抬头，这让英国陷入两难选择。坚持开放还是回到封闭？英国的政治决策和经济政策在两者间来回摇摆。脱欧是英国的选择，表明其脱离统一市场的态度和重新调整发展方向的决心。但英国民粹主义封闭保守的情绪难免会乘势而上，对英国整体经济决策干扰越来越大。”崔洪建分析，为实现脱欧，英国政府曾提出“全球英国”的口号，希望英国通过扩大开放参与全球市场竞争。但在民粹主义思潮的冲击下，英国政府不得不长期处于用减税或加税来应对经济问题的矛盾中，很难拿出更大魄力制定系统性应对方案。这也是英国经济陷入困境的主要原因之一。

经济或将持续恶化

据英国媒体估计，英国财政缺口高达500多亿英镑。英国财政部的目标是5年内大幅减少政府债务，这意味着英国人面临的税务负担可能会进一步加大。据《泰晤士报》报道，英国财政大臣杰里米·亨特目前正在考虑3个方案：增加针对能源制造业的临时税收税率、延长税收时间或将电力公司加入到收税范围内。因能源价格上涨而获取暴利的能源公司可能被迫作出“牺牲”，以帮助填补英国公共财政窟窿。

“‘秋季声明’包含了一些比较平衡和谨慎的税收方案搭配，主要体现为开源节流。苏纳克政府一方面必须出台征税方案，另一方面还不能引起民众不满，必须小心保持平衡。”崔洪建表示，苏纳克政府的财政政策效果取决于市场和民众是否愿意给予信任和时间。

英国央行预测，从今年三季度开始，英国或将步入有记录以来最长的下行周期，经济衰退可能持续至2024年中期。随着通胀飙升和利率上调，英国经济将持续恶化，未来两年内失业率将推高至6.5%。英国首相苏纳克表示，英国经济将经历“艰难时刻”。

英国央行行长贝利表示，控制通胀可能需要18个月到两年时间，未来几个月可能会有多次加息。英国财政大臣杰里米·亨特警告，前方道路还很艰难，需要做一些极其困难的决定。

“英国政府内部需要逐步摆脱各自为战、相互掣肘的状态，各部门要加强配合，形成促进经济结构性改革的机制性方案，保障政策执行的稳定性和有效性。”崔洪建认为，英国需要的可能不仅仅是一场经济领域的改革，而是要针对整个社会的深刻矛盾进行全方位的反思和调整。

(责编：杨光宇、白宇)