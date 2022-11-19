获得“优秀员工”称号的丹尼·辛比（右一）接受表彰。

孙丽华摄

11月中旬，随着接连几日的降雨天气，非洲东南部的马拉维由干燥的旱季正式步入了潮热的雨季，恩桑杰地区的温度更是飙升到44摄氏度。今年5月11日，承建的恩桑杰至马尔卡公路竣工通车后，中铁二十局凭借在这条公路建设中赢得的口碑，再次揽获了二期工程延长线路的施工任务。

随着工程建设的延续，33岁的当地青年丹尼·辛比，也跟随中铁二十局建设者来到了二期工程的施工现场。经过中、马双方员工的不懈努力，这些天二期工程施工也将接近尾声。看着笔直漆黑的沥青路面从自家门口延伸向远方，脸上洋溢着笑容，丹尼·辛比的心情也如这天气一般滚烫。

自2019年初加入承建这条公路的中铁二十局以来，3年多的时间，他见证了自己家乡这条原本不成型的土路，一步步演变成笔直宽阔的柏油公路。而他也完成了从一名司机到现场主管的华丽转变。

“恩桑杰至马尔卡公路给我们当地人带来了巨大变化，很多朋友在项目上不仅找到了稳定的工作，还学到很多技能和经验，这份安心和收获让大家的生活变得越来越幸福！”在中铁二十局工作的几年里，丹尼·辛比为家里修建了新房子，还置办了全新的家具。去年，丹尼的父母也从乡下来到城市和他一起生活。

在恩桑杰地区，像丹尼·辛比这样因为公路建设改善家庭生活的当地民众还有很多。3年来，中铁二十局累计为当地近1万人提供了就业岗位，培养了近500名技术人才，其中近200名属地员工进入管理岗位。

“我喜欢和中国同事们一起工作，他们不仅勤奋善良，还教会了我们用不断的努力改善自己和家人的生活。” 和中国同事一起工作，丹尼·辛比一直被中国人的工作和生活态度感染。他记得2020年新冠肺炎疫情暴发时，面对项目工期紧、人员少、任务重的严峻情况，项目领导日夜坚守施工现场，全体参建人员抢抓时间铺设沥青路面。丹尼·辛比深受感染，也自觉加入到加班行列，同心协力完成了路段铺设的节点任务。

随着恩桑杰至马尔卡公路即将竣工，这条公路的“邻居”——同样由中铁二十局承建的马拉维马尔卡至班古拉铁路也将投入施工。

丹尼·辛比很兴奋，他说：“我不仅参与并见证了家门口公路的修建，还能继续投身到家门口的铁路建设中！”当问起他的愿景时，丹尼说道：“在建筑业中成就最好的自己，以高度的工作精神塑造自己。我希望自己在中铁二十局的带领下成为建筑师，为家乡的交通事业贡献自己的力量。”

（赵渊青 徐 桢）

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