谢佳宁

红、绿、蓝3种颜色交织的竹条之间有21个开口，象征着亚太经合组织21个经济体的紧密合作——亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议的会徽设计灵感来自泰国传统竹编器皿“插隆”，传递出亚太地区携手同行、谋求绿色可持续发展的强烈信息。

在会议主会场——诗丽吉王后国家会议中心，同样能随处感受到主办方着意倡导的环保理念。装饰板选用天然染色棉和塑木复合材料；APEC会议纪念币、证件皮套、水瓶由可再生材料制成；媒体纪念包则由一种被称为“特卫强”的材料制作，防撕、防水、可回收；手部消毒喷雾瓶则由稻草制成，在4年内可充分降解。

参展区也聚集了多家主打绿色产业的企业。泰国本土新能源公司“绝对能量”的工作人员热情地向记者介绍公司产品：“这款新能源公交车已在曼谷20多条公交线路上应用，未来计划取代100余条线路上的柴油公交车，实现曼谷公交线路最大程度绿色覆盖。”工作人员还表示，会议期间已有多家区域内的公司前来咨询合作机会，“绿色能源是一个重要的经济发展方向，势必会带来更多机遇。”

当前，保护生态环境、应对气候变化是全人类面临的共同挑战。今年APEC会议的主题是“开放、联通、平衡”，旨在推动实现更平衡、可持续的经济社会绿色发展，因应了APEC经济体打造更具韧性和可持续性经济复苏的共同愿望。

“中国式现代化必须走人与自然和谐共生的新路。这是对我们自己负责，也是对世界负责。”“要坚持绿色低碳发展，打造绿色产业和绿色金融，加快构建亚太绿色合作格局，让亚太地区经济发展走在世界前列。”……中国声音、中国方案再次在APEC会场引发广泛共鸣。

泰国外交部国际经济事务司司长奇猜表示，8年前，“走绿色、循环、低碳和高效发展之路”写入亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议宣言，从那时开始，APEC各方更多地将绿色经济、循环经济纳入讨论，这些议题也成为今年泰国主办会议的优先事项。“中国始终致力于推动区域绿色发展，积极促进绿色转型，为亚太生态文明建设作出了中国贡献。”

加强合作，加速数字化绿色化协同发展，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，在绿色低碳转型的道路上坚定走下去，共同构建人与自然生命共同体，是通往清洁美丽亚太的必由之路。从APEC会场上传递出的共识和愿景，必将为亚太地区带来更多、更可持续的发展动力。

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 05 版）

(责编：白宇、杨光宇)