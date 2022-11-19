本报记者 孙广勇

“‘泰中一家亲’已经深入人心。泰国高度重视习近平主席出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。”泰国前副总理披尼·扎禄颂巴日前在接受本报记者专访时表示，习近平主席此访将深化泰中友谊，进一步推动泰中各领域务实合作，提升两国友好关系水平。

披尼表示，习近平主席此次出席APEC领导人非正式会议具有重要意义，国际社会期待中国为推动区域和全球经济发展、完善全球治理贡献中国智慧、中国方案、中国力量。“相信中国将不断以自身新发展为世界提供新机遇，并继续在国际事务中发挥更大作用。”

1976年，披尼第一次访问中国，迄今已走访了中国大部分省、区、市，见证了中国的快速发展。“短短40多年里，中国实现了跨越式发展。今天的中国，经济实力、科技实力、综合国力、国际影响力持续增强，尤其在科技创新方面，载人航天、探月工程、深海探测等诸多领域均取得突破性进展。”

“中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。”披尼表示，中国始终致力于为世界和平与发展作出积极贡献，从不干涉别国内政。“中国提出的合作倡议不附带任何政治条件，真诚且务实。”披尼高度评价中国提出的一系列新理念新倡议，认为这些新理念新倡议为推动全球治理变革、推动构建人类命运共同体提供了中国方案。

近年来，中泰双边务实合作涉及榴莲种植、橡胶产业、汽车、能源和高新技术等产业。披尼认为，共建“一带一路”实施9年多来，极大促进了共建国家经济发展，东南亚国家从中广泛受益。“共建‘一带一路’进一步促进中国企业对泰投资，开拓了泰中企业合作新模式。”

泰国是东南亚地区重要枢纽，披尼非常看好跨境铁路物流发展带来的新机遇。“目前，泰中铁路建设稳步推进，泰国民众期盼尽快通车，以形成连接泰国、中国、老挝的重要运输通道。”他表示，跨境铁路物流将切实降低各国之间的运输成本，让贸易、投资、人员流动更加便捷。泰国将积极发挥作用，推动中国与东盟国家互联互通，为各方带来更多合作共赢成果。

“习近平主席此次访问泰国，显示出对泰中关系的高度重视，对推动双边关系具有重要意义，泰中关系迎来新的发展机遇。”披尼说，中国连续多年是泰国最大贸易伙伴、农产品最大出口市场、主要外资来源国。2021年，泰中双边贸易额达到1312亿美元，同比增长33%，首次突破千亿美元大关。2022年是泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年，“以共建中泰命运共同体为目标和愿景，将为‘泰中一家亲’赋予新的时代内涵，开创两国更为稳定、更加繁荣、更可持续的美好未来”。

（本报曼谷11月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)