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荷兰法院缺席判决马航MH17空难嫌疑人 俄外交部说判决“有失公正”

2022年11月18日21:36 | 来源：新华网
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　　新华社海牙/莫斯科11月18日电（记者王湘江 赵冰）荷兰海牙地方法院17日对马航MH17空难4名涉案嫌疑人作出缺席判决，其中2名俄罗斯人和1名乌克兰人被判无期徒刑，另外1人被宣告无罪。俄罗斯外交部当天发表声明说，这一判决“有失公正”，是基于政治动机的判决。

　　根据海牙地方法院的判决书，被判无期徒刑的3名嫌疑人被认为分别组织、指挥和具体实施了导致马航MH17坠毁的相关活动，对空难负有关键责任。这3人同时被法院责令向受害者亲属支付总计超过1600万欧元的赔偿金。

　　判决书还显示，第四名嫌疑人是1名俄罗斯人，因无证据证明其参与了马航MH17空难事件而被宣告无罪。

　　俄罗斯外交部17日在其官网发表声明说，海牙地方法院有选择性地受理MH17案件的材料，判决体现了相关审判基于政治动机。

　　俄外交部指出，荷兰检方的所有结论都是基于身份保密的匿名证人的证词，以及来源可疑的信息和利益相关方——乌克兰国家安全局提交的材料，而俄罗斯国防部解密的文件却未被考虑。海牙地方法院的裁决“极有可能成为法律诉讼史上最可耻的审判之一”。

　　2014年7月17日，马来西亚航空公司的MH17航班从荷兰阿姆斯特丹起飞前往马来西亚吉隆坡，在乌克兰靠近俄罗斯边界地区坠毁，机上298人全部遇难，其中包括196名荷兰人。2016年9月，荷兰、马来西亚、乌克兰、比利时、澳大利亚五国组建的联合调查团公布报告称，客机被一枚“山毛榉”导弹击中坠毁，该导弹是从乌克兰东部一个亲俄武装控制的村庄发射的。俄方坚决否认对MH17航班坠毁事件负有责任，并指责联合调查团对俄罗斯抱有成见。

　　2019年6月19日，荷兰主导的这一空难联合调查团宣布对4名涉案嫌疑人提起刑事诉讼，4名嫌疑人被控犯有谋杀罪。2020年3月9日，海牙地方法院正式开庭审理此案。

(责编：于洋、刘慧)

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