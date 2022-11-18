新华社新德里11月18日电（记者赵旭）印度空间研究组织18日说，印度首枚由私营企业制造的火箭“维克拉姆-S”号当天发射成功。

当地时间18日约11时30分（北京时间18日约14时），这枚火箭在印度东南部安得拉邦斯里赫里戈达岛的萨蒂什·达万航天中心发射升空。印度空间研究组织随后发布简短声明称，发射任务顺利完成。

印度媒体报道称，这枚单级固体火箭由初创企业Skyroot Aerospace设计制造，以印度航天事业的主要开创者维克拉姆的名字命名。首次发射任务成功验证了这枚火箭的设计和所用技术，证明其有能力将载荷送入近地轨道。

这家企业在发射成功后发布声明说，这是在印度成功发射的第一枚由私营企业制造的火箭，其飞行过程达到了所有设计参数，该火箭抵达的最高高度近90千米。除“维克拉姆-S”号之外，维克拉姆火箭系列还有3个型号，设计上可分别将480千克、595千克和815千克的有效载荷送入低倾角轨道。

印度2020年宣布向私营企业开放本国航天领域，此前该领域一直由印度空间研究组织主导，这次发射标志着私营企业开始进入印度航天工业。

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