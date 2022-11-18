新华社开罗11月18日电（记者姚兵 刘佳琪）“青风海上来——浙江考古与中华文明：浙江青瓷巡礼”展览17日在埃及首都开罗穆罕默德·阿里宫博物馆开幕。

本次为期两周的展览由中国驻埃及大使馆、浙江省文化和旅游厅、埃及文化发展基金会联合主办。展览分为“序章”“乘风跨洋”“浙地凝青”“浙瓷千年”“大匠运斤”和“青声瓷语”六部分，介绍了中国青瓷艺术的发展脉络、制作工艺和世界影响。现场展出了由浙江龙泉青瓷博物馆提供的29件当代青瓷仿古作品。

中国驻埃及大使廖力强在开幕式致辞中说，瓷器是中国的重要文化标识，浙江是青瓷的故乡，在中国乃至世界制瓷史上占有重要地位。埃及福斯塔特遗址考古发掘的大量中国青瓷残片，为中埃源远流长的交流提供了证据。中埃作为两大文明古国要进一步推进文明交流互鉴。

埃及文化发展基金会前主席、陶瓷专家法塔希致辞说，埃中两国友好交往源远流长，在陶瓷文化领域更有着紧密联系。中国是举世闻名的陶瓷大国，中国瓷器对埃及在内的世界各地陶瓷工艺和人民生活方式产生了巨大影响。

参观展览的埃及观众表示，这是他们第一次系统全面地了解中国青瓷知识，以及与瓷器相关的埃中千年友好交往史，并欣赏到了如此精美的中国瓷器。

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