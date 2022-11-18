印度尼西亚巴厘岛四季如夏，生机盎然，见证中国和印尼元首外交书写具有里程碑意义的一页。

当地时间11月16日，国家主席习近平与印度尼西亚总统佐科举行会谈，共商中印尼合作大计，就共建中印尼命运共同体达成重要共识，一致同意以明年中印尼建立全面战略伙伴关系10周年为契机，打造高水平合作新格局。

这是11月12日在印度尼西亚巴厘岛拍摄的丹戎伯诺阿海滩风光（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

应佐科总统邀请，习近平主席赴印尼巴厘岛出席二十国集团领导人第十七次峰会。这是党的二十大胜利召开后，中国最高领导人首次出席多边峰会。当地时间14日下午，习近平主席乘坐的专机抵达巴厘岛努拉莱伊国际机场。

这是习近平和夫人彭丽媛步出专机舱门。新华社记者 张领 摄

印尼对华合作牵头人、海洋与投资统筹部部长卢胡特，巴厘省省长科斯特等高级官员在机场热情迎接。

这是习近平和夫人彭丽媛在机场受到印尼对华合作牵头人、海洋与投资统筹部部长卢胡特，巴厘省省长科斯特等高级官员热情迎接。新华社记者 申宏 摄

礼兵分列红地毯两侧致敬，身着民族服装的当地青年演奏起印尼传统乐器伽美兰，盛装印尼女青年跳起巴厘岛传统舞蹈“朋德舞”，当地学生挥舞中国和印尼两国国旗，用中文欢呼“欢迎，欢迎！”

这是机场的欢迎场面。新华社记者 申宏 摄

当地时间11月15日，二十国集团领导人第十七次峰会在印尼巴厘岛举行，习近平主席出席并发表重要讲话，提出一系列重要主张，为解决全球发展中重大现实问题、应对人类面临的共同挑战提供了中国方案，为推动世界经济复苏、完善全球治理、共建美好未来注入强劲动力。

习近平主席在讲话中感谢佐科总统和印度尼西亚政府为峰会召开作出的周到安排，并高度赞赏印度尼西亚作为会议主席国为推动二十国集团合作发挥的重要作用。

当地时间11月15日晚，习近平和夫人彭丽媛出席佐科总统和夫人伊莉亚娜在巴厘岛神鹰广场举行的二十国集团领导人峰会欢迎晚宴。

这是习近平主席夫妇在晚宴前同印度尼西亚总统佐科夫妇合影。新华社记者 鞠鹏 摄

11月16日，两国元首在亲切友好气氛中举行双边会晤，就中印尼双边关系、当前形势及有关重要问题交换意见，就加强中印尼全面战略伙伴关系和共建中印尼命运共同体达成新的重要共识。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。新华社记者 李学仁 摄

两国元首首先共同视频观摩雅万高铁试验运行并观看两国合作成果展示视频，听取这一印尼和东南亚第一条高铁建设进展情况汇报。两国元首下达指令：“开始！”崭新亮丽的综合检测车缓缓驶出德卡鲁尔车站并逐渐加速前行。全场响起热烈掌声。

这是习近平和佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行。新华社记者 李学仁 摄

这是习近平和佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行。新华社发（视频截图）

在随后举行的会谈中，习近平主席祝贺印尼成功举办二十国集团领导人峰会。

习近平主席指出，中印尼合作取得了实实在在的成就，不仅造福了两国人民，还在地区和全球层面产生积极影响。中共二十大确立了新时代新征程中国共产党的中心任务。印尼也正朝着2045建国百年愿景加速迈进。中国愿同印尼相携相助、结伴同行。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。新华社记者 饶爱民 摄

习近平主席指出，中方愿同印尼持续深化“一带一路”倡议同印尼“全球海洋支点”构想对接，推动雅万高铁尽早建成运营。双方要继续推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”建设，推动双方合作再上新台阶。中方将继续支持印尼建设区域疫苗生产中心，推进疫苗联合研发。欢迎更多印尼优势产品走进中国。中方将继续鼓励优秀中资企业参与印尼重大基础设施建设项目，助力印尼建设新首都和北加里曼丹工业园，拓展数字经济、绿色发展等合作。

11月16日，在印度尼西亚万隆，高速铁路综合检测车行驶在雅万高铁试验段。新华社发（焦宏涛摄）

习近平指出，中国和印尼作为发展中大国和新兴市场国家代表，要坚持真正的多边主义，聚焦减贫、粮食安全、发展筹资等重点领域，打造落实全球发展倡议亮点工程，为实现更加强劲、绿色、健康的全球发展作出积极贡献，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。中方支持印尼当好明年东盟轮值主席国，聚焦发展和合作，推进“五大家园”建设，构建更为紧密的中国东盟命运共同体。

佐科表示，刚才我和习近平主席共同见证了雅万高铁试验运行，这是两国战略性合作的象征，印尼愿同中方一道，全力确保雅万高铁明年如期投入运营。印尼对双方在新冠肺炎疫苗研发、生产等领域合作表示满意和感谢，愿继续加强医疗卫生合作。印尼愿同中方共同建设好“区域综合经济走廊”、“两国双园”等重要项目，以及印尼北加里曼丹工业园建设。希望双方深化战略合作和务实合作，共同打造两国命运共同体。印尼愿积极促进东盟中国友好合作关系发展。

当地时间11月16日晚，国家主席习近平在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。新华社记者 张领 摄

两国元首共同见证签署加强全面战略伙伴关系行动计划（2022－2026）、共建“一带一路”合作规划以及经贸合作、数字经济、职业教育、药用植物等领域合作文件。

双方发表《中华人民共和国和印度尼西亚共和国联合声明》。双方认为，两国元首此次会晤对中印尼关系发展具有里程碑意义。两国元首将保持经常沟通，为中印尼全面战略伙伴关系发展和命运共同体建设把舵引航。习近平主席感谢佐科总统以及印尼政府和人民给予的热情友好接待，并邀请佐科总统在双方方便的时候再次访华。

离开巴厘岛时，机场举行了热烈友好的送行仪式。

新华社记者 申宏 摄

赴机场途中，当地民众沿途欢送。

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