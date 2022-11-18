钟文兴 梁培钰

图为威伦·披差翁帕迪。人民网 钟文兴摄

亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议正在泰国曼谷举行。泰国泰中“一带一路”合作研究中心主任威伦·披差翁帕迪18日下午接受人民网采访时表示，亚太经济正处于疫情后复苏的关键阶段。中国的发展为亚太各经济体带来更多机遇。互利共赢的产业链合作，不仅为亚太打造了应对风险的“护城河”，也将为亚太地区带来稳定和繁荣。中国高效的制造能力和广阔的市场，将给全球经济复苏带来希望。

威伦·披差翁帕迪表示，今年是泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年。中国是泰国最大的贸易伙伴，也是泰国农产品最大的出口市场和主要的外资来源国。泰国是“一带一路”倡议的受益者，也是“一带一路”倡议的坚定支持者。

威伦·披差翁帕迪认为，泰中两国的合作之路越来越畅通了。中国企业在泰投资大幅增加。中资企业为泰国带来了多款新能源汽车，非常受欢迎。泰国支持“东部经济走廊”与粤港澳大湾区深度对接，推动两国高科技、新能源、制造业、产业链和供应链合作，为高质量共建“一带一路”、推动亚太区域经济一体化，打下坚实的基础。

威伦·披差翁帕迪特别提及，在全球新冠疫苗供应紧张时，真正伸手援助泰国的大国只有中国。“习近平主席明确表示将新冠疫苗作为全球公共产品。中国疫苗对当时的泰国人民来说，就是雪中送炭。这就是泰国人民的切身体验。”威伦·披差翁帕迪表示，中国疫苗在全球各地拯救了千千万万人，这正体现了人类命运共同体的理念。

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