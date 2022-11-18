新华社曼谷11月18日电

团结合作勇担责任 构建亚太命运共同体

——在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上的讲话

（2022年11月18日，曼谷）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的巴育总理，

各位同事：

很高兴同大家相聚在美丽的“天使之城”曼谷。这是新冠肺炎疫情发生以来我们首次在线下聚首。我谨对泰国政府特别是巴育总理为筹备本次会议作出的努力，表示衷心的感谢！

当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，通货膨胀、粮食、能源安全等问题复杂严峻。

亚太是我们安身立命之所，也是全球经济增长动力之源。过去几十年，亚太区域经济合作蓬勃发展，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”，亚太合作早已深入人心。

现在，世界又一次站在历史的十字路口，亚太地位更加重要、作用更加突出。

中国古人说：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”新形势下，我们要携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌。这里，我愿提出几点建议。

第一，维护国际公平正义，建设和平稳定的亚太。亚太过去几十年经济快速增长，得益于和平稳定的环境。一个重要启示就是相互尊重、团结合作，遇到事情大家商量着办，寻求最大公约数。我们应该坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，重视各国合理安全关切，通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端。我们要积极参与全球治理，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为亚太和世界和平稳定提供保障。

第二，坚持开放包容，建设共同富裕的亚太。历史反复证明，开放包容、合作共赢才是人间正道。我们要坚持开放的区域主义，加强宏观经济政策协调，构建更加紧密的区域产业链供应链，推进贸易和投资自由化便利化，稳步推进区域经济一体化进程，早日建成高水平的亚太自由贸易区。我们要坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，促进亚太全体人民共同富裕。中方愿同有关各方全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，将继续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，促进区域融合发展。明年，中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为亚太和全球发展繁荣注入新动力。

第三，坚持绿色低碳发展，建设清洁美丽的亚太。保护生态环境、应对气候变化是全人类面临的共同挑战。我们要加强经济技术合作，加速数字化绿色化协同发展，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，推动经济社会绿色发展。今年，我们共同制定了生物循环绿色经济曼谷目标，协同推进生态环境保护和经济发展。中方将为落实曼谷目标提供支持。我去年在联合国提出全球发展倡议，在减贫、粮食、能源、卫生等领域加强务实合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程，欢迎亚太国家积极参与。

第四，坚持命运与共，建设守望相助的亚太。我们要以战略和长远眼光看待亚太合作，维护亚太经合组织在区域合作中的主渠道地位，维护亚太合作正确方向。要秉持亚太经合组织的宗旨原则，不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系。要发扬大家庭精神，同舟共济、守望相助，朝着构建亚太命运共同体不断迈进！

各位同事！

上个月，中国共产党第二十次全国代表大会成功举行，为当前和今后一个时期中国发展指明了方向、规划了蓝图。中国愿同所有国家在相互尊重、平等互利的基础上和平共处、共同发展。中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济新体制，继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇。

泰国有句谚语：“撒什么种子结什么果。”我们已经共同播下布特拉加亚愿景的种子，应该精心栽培、共同呵护，培育亚太共同发展的繁荣之花！

谢谢大家。

(责编：苏缨翔、高歌)