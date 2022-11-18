人民网北京11月18日电 （记者王晶）11月18日，阿曼苏丹国迎来第52个国庆日。阿曼驻华大使纳赛尔·布赛义迪对人民网表示，在苏丹海赛姆·本·塔里克·赛义德的领导下，特别是提出“2040愿景”后，阿曼各领域发展显著。阿方珍视同中国的友谊，并将推动阿中两国战略伙伴关系不断向前。

阿曼驻华大使纳赛尔·布赛义迪。阿曼驻华使馆供图

纳赛尔说，阿曼与中国有着牢固的政治关系，各层级交往密切。今年初，阿曼外交大臣巴德尔来华访问。同年4月，中国国务委员兼国防部长魏凤和到访马斯喀特。

谈到源远流长的阿中友谊，纳赛尔表示，两千多年前，海上丝绸之路便将两国紧密相连。广州矗立着的“苏哈尔”号帆船纪念碑，以及今年11月中国驻阿曼使馆在佐法尔省萨拉莱市举办的中国航海家郑和纪念碑奠基仪式，这些都是两国传统友谊和历史往来的最好证明。1978年阿中建交以来，两国关系开启了新的篇章。特别是“一带一路”倡议提出后，双边交流与合作实现了更加强有力的发展。

对于世界百年未有之大变局，纳赛尔强调，阿曼始终坚持和平共处的外交政策，倡导与维护世界和平、合作、安全、稳定，并在通过谈判解决地区与国际争端、推动冲突地区发展中发挥重要作用，得到国际社会高度肯定。同时，纳赛尔也对中国提出的全球发展倡议与全球安全倡议表示赞赏，称其为促进世界各国和谐共处贡献了中国智慧，并期待中国在全球治理中发挥更大作用。

纳赛尔说，未来，阿曼将一如既往，致力于维护和发展阿中两国富有成果的伙伴关系。他坚信，阿中双边关系、阿拉伯世界与中国的关系都将迎来更加美好的前景。

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