新华社北京11月18日电 受禽流感、物价上涨等多种因素影响，英国鸡蛋供应紧张，累及零售商和餐饮业，英国民众买鸡蛋成了难题。有媒体称，不少英国人本周可能早餐都吃不到鸡蛋。

英国《泰晤士报》16日报道，英国多家大型连锁超市目前鸡蛋短缺。连锁超市品牌塞恩斯伯里因部分门店鲜鸡蛋缺货而发文向消费者道歉；阿斯达超市要求每名顾客最多只能买两盒鸡蛋；在英国经营的德国平价连锁超市利德尔也有门店要求，每名消费者购买鸡蛋不得超过3份。

酒吧连锁品牌韦瑟斯普恩斯眼下早餐停供鸡蛋，代之以土豆饼、洋葱圈和薯片。依据该品牌发言人说法，鸡蛋短缺不止韦瑟斯普恩斯一家，“其他餐饮服务企业和超市也面临类似问题”。

数据显示，英国第三季度鸡蛋产量环比下降9.6%，原因包括多个方面。

依据路透社说法，英国眼下遭遇有记录以来规模最大的禽流感疫情，商业农场病例数迅速上升，约100万只母鸡已遭扑杀，影响到鸡蛋供应。人们甚至担心在不久的将来，圣诞节餐桌上会缺少火鸡和鸡。

英国散养蛋生产者协会认为，受乌克兰局势影响，英国养鸡成本持续上升，现阶段一打鸡蛋的生产成本比5年前增加约四分之一，这也影响到鸡蛋供应。协会发言人说，虽然超市鸡蛋价格上涨，但消费者“在超市支付的价钱并没有沿着供应链回传到养殖户手中”。养殖户们“基本上是在赔钱”，导致三分之一的养殖户减产、停产甚至退出这一行业。

另外，英国许多大超市先前承诺自2025年起停止出售笼养母鸡产下的蛋，也在一定程度上“劝退”不少养殖户。

依据媒体报道，由于供应不足，鸡蛋售价将继续上涨，同时意味着英国可能不得不进口更多鸡蛋。目前，英国人食用的鸡蛋约10%至15%来自海外。（王鑫方）

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