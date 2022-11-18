新华社北京11月18日电 近年来，非洲国家公民到加拿大留学的签证申请频频遭拒，一些人甚至遭拒签超过五次。加拿大向来自诩文化多元、移民政策开放，但近期一份官方报告承认，对非洲学生的高拒签率显露这个发达国家的入境签证系统沾染种族歧视色彩。

“歧视”日显

塞尔日·努埃姆希，现年33岁，来自喀麦隆，过去三年多来在魁北克大学三河城分校攻读生物学博士学位。法新社17日援引他的话报道，“我碰到过一些被拒签超过五次的人”，即使他们已被加方高校录取。

魁北克大学三河城分校在读学生近1.5万人，其国际学生中非洲人比例为65%，为魁北克全省最高。校长克里斯蒂安·布朗谢特说，校方发现“非洲学生的留学签证申请遭拒签的比例高至80%”，这种情况“已持续几年”。

伊曼·法赫米，医生，来自阿尔及利亚，申请了两次才得以进入魁北克大学三河城分校深造。尽管加方研究项目主管积极招揽她加入团队，签证官却拒绝批准她的第一次申请，理由是所选项目“与她过往研究无关”。她只好再次申请，等了8个月才获批。

她的研究导师、神经心理学教授马蒂厄·皮什说，签证事务部门“似乎对某些学生的差异和背景缺乏理解”，校方因而见过一些“理由有点荒唐的拒签”，这不仅会影响学生学业，也会拖累教师工作。

加拿大移民、难民和公民身份部9月底低调发布一份报告，承认加拿大国内和该部门内部存在种族主义。

报告援引的联邦政府数据显示，魁北克作为加拿大面积和人口大省，是对非洲学生“拒签率”最高的省份。2017年至2021年间，非洲法语国家学生提交的留学签证申请大约70%遭到拒绝。作为对比，来自法国、英国、德国的留学申请却“几乎总是”获得批准，通过率接近90%。

“门槛”抬高

非洲学生被加方拒签的理由之一，是不能提供充足“资金担保”。

努埃姆希告诉法新社记者，申请入读加拿大高校的非洲学生除了要支付不菲学费外，还必须提供资金担保，证明自己有能力负担在加拿大学习和生活的费用。

在魁北克省，大学学费平均为每年1.7万至1.9万加元（1加元约合5.3元人民币），最高可达5万加元。

移民律师卡罗琳·蒂尔科特-布吕莱说，她代理的客户中，“有出示接近100万加元资金担保的案例，而签证办理人员回复说，我们的客户财力资源不充足”。

在她印象中，签证要求的资金担保额“有点随机”，最终拒签的理由常常一样，即“担心申请人毕业后不会回国”。

事实上，加拿大不少地方面临劳力短缺问题，加联邦政府近几个月来发布一系列激励政策，吸引留学生毕业后留在加拿大工作。

9月报告中，加政府承诺改进对入境事务人员的培训，考虑新设一个监察员岗位以处理纠纷，并检查备受诟病的签证申请处理软件。

蒂尔科特-布吕莱对政府承诺采取改进措施表示欢迎，但她强调，加拿大制度中“系统性种族主义问题长期存在，不可能一夕之间解决”。（沈敏）

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