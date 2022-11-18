人民网里约热内卢11月17日电 （记者吴杰）拥有140万块太阳能电池板的“塞拉多骄阳”太阳能园区正在巴西米纳斯吉拉斯州北部的雅伊巴市启动建设，由巴西淡水河谷与中国晶科能源合作进行。

该项目是拉丁美洲最大的太阳能项目之一，装机容量达到766兆瓦峰值，相当于一座80万居民的城市一年的电力消耗。“塞拉多骄阳”太阳能园区使用中国企业晶科能源提供的光伏组件和备件，是巴西淡水河谷与中国企业在对抗气候变化领域紧密合作的重要项目。

“塞拉多骄阳”太阳能园区包括 17 个子园区，其中 4 个已投入使用。整个园区占地面积相当于1300 个足球场。在达到最大发电能力后，园区将使用 140 万块太阳能电池板，它们将由一个能在白天自动追踪太能运动轨迹的系统控制，该系统将使发电能力最大化。预计将于2023年7月达到发电峰值，届时，其所产生的电力将占到淡水河谷在巴西所消耗电力的 16%，每年将使淡水河谷得以减排13.4万吨二氧化碳当量，相当于10万辆小型汽车一年所产生的排放 。

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