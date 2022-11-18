人民网东京11月18日电 （记者岳林炜）为纪念中日邦交正常化50周年，由日本侨报社主办、中国驻日本大使馆等担任支持单位的第五届“日本人讲中国故事”征文比赛评选结果日前揭晓。日本高中生中之濑幸获得“中国大使奖”，日本前国土交通大臣、众议院议员赤羽一嘉和著名演员关口知宏、矢野浩二获得“特别奖”。

中国驻日本大使孔铉佑向第五届“日本人讲中国故事”征文比赛部分获奖者颁发奖状。人民网记者 岳林炜摄

中之濑幸的获奖征文作品以亲身经历讲述了她离开父母和家人，独自与周围中国人在上海共同抗疫、获得成长的宝贵经历。她在文中写道，“我体会到了中国邻居的温暖，在看不见的地方，有很多中国朋友在支持着我。”赤羽一嘉在《惊喜不断的旅华生活》的征文中表示：“我将尽绵薄之力，通过促进国民的友好往来，加深两国经济、文化、艺术、体育、旅游交流等，以此强固日中友好纽带。”

17日，中国驻日本大使孔铉佑向中之濑幸等部分获奖者颁发奖状。孔铉佑表示，中日地理相近、文化相通，有深厚历史渊源。同时两国在民族风俗、价值取向等方面也存在很多差异。多样性是世界活力的源泉，应该成为交流的动力而不是壁垒。今年是中日邦交正常化50周年，希望获奖者进一步加深同中国的交流，传播中日互为合作伙伴、同为命运共同体的理念，投身中日友好特别是青少年交流，为两国关系贡献智慧和力量。

据主办方介绍，本次征文比赛共征得稿件200余篇，投稿人涵盖日本社会各界人士，比赛还评出一等奖4人、二等奖10人、三等奖25人。获奖作品已辑集出版，并于今年11月在日本全国上市。

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