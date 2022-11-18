人民网曼谷11月18日电 （记者赵益普）11月17日上午，中国援柬埔寨乡村道路项目二期工程启用仪式在柬埔寨磅清扬省举行。中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权和柬埔寨农村发展部部长乌拉本等出席仪式并致辞。

乌拉本对中国政府和人民援助该项目表示衷心感谢，称该项目是柬中共建“一带一路”取得的最新成就，对促进农村地区经济和民生发展将起到重要作用。磅清扬、柴桢、波罗勉、磅士卑、干丹和特本克蒙等6个省的居民不仅能享受到出行的便利，当地的农产品也能够经由这些新修建的道路销往市场。中国政府提供了大量无偿援助资金帮助柬埔寨修建乡村道路、提供清洁用水，不附加任何政治条件，这真正反映了中国政府致力于改善柬埔寨百姓民生和福祉的承诺和努力。

邬国权表示，五年多来，通过乡村道路一期、二期工程，中国政府帮助柬埔寨8个省共修复、升级和改造25条道路，总长度约155公里，新建2座桥梁，为这些地区民众的日常出行提供了便利，也为这些地区带来了更多的生机与活力。近年来，中柬关系不断迈上新台阶，命运共同体建设取得丰硕成果，不仅为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区乃至世界的和平与繁荣作出了积极贡献。明年是中柬两国正式建交65周年，两国政府和人民将共同庆祝“中柬友谊年”。邬国权透露，中国政府正在积极考虑为柬更广大的乡村地区修路、打井，将于近期派遣专家来柬进行实地考察调研。

中国援助柬埔寨乡村道路项目二期工程由中国政府提供无偿援助资金支持建设，采用受援方自建模式实施。项目于2019年11月底开工建设，于2022年10月完工，建设内容包括在柬埔寨6省建设19 条道路和1座桥梁，路线总长度 120.05公里。该项目由上海建工集团股份有限公司和云南省建设投资控股集团有限公司分2个标段实施，中方管理公司为龙建路桥股份有限公司和黑龙江省公路工程监理咨询公司联合体。该项目一期工程于2017年7月至2019年5月间实施，包括6条道路及1座桥梁，路线长度约35.5公里。

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