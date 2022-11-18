新华社多哈11月17日电（记者王浩明、张逸飞）对卡塔尔世界杯的参赛球员来说，这次他们可能真的可以迎来一届“清静”的赛事了。国际足联和国际职业足球运动员联合会17日宣布，将在世界杯前上线社交媒体保护服务（SMPS），试图遏制针对球员的社交媒体网络暴力。

据介绍，本届世界杯所有32个参赛成员协会的球员都将获得专门的监测、报告和调节服务，力图将社交媒体上针对球员的仇恨和种族歧视等言论的可见性降至最低。

国际足联主席因凡蒂诺说：“国际足联致力于为球员提供尽可能好的条件，从而让他们发挥出最佳水平。在2022卡塔尔世界杯期间，我们很高兴推出这样一项服务，帮助保护球员免受社交媒体言论对他们的心理健康造成不良影响。”

国际足联和国际职业足球运动员联合会将监控世界杯所有参赛球员的社交媒体账户，收集其下的公开辱骂、歧视和人身威胁等评论信息，并将其报告给社交网络运营商和相关法律机构。球队和球员还可以选择使用过滤服务，可以自动隐藏社交媒体上的侮辱性和攻击性评论。

前巴西国脚威廉此前曾深受网络暴力的伤害，他说：“人们在社交媒体上攻击我和我的家人，我们都因此遭受了痛苦，我支持国际足联，希望能阻止此类事情再次发生。”

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