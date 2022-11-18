新华社东京11月17日电（记者郭丹 姜俏梅）由日本侨报出版社主办的第五届“难忘的旅华故事”征文比赛颁奖仪式17日在中国驻日本大使馆举行。

本次比赛共收到来自日本全国各地的225份参赛作品，参赛者年龄从15岁至87岁不等。比赛评出最高奖“中国大使奖”1名、“特别奖”3名以及一、二、三等奖若干名。

在中国留学的日本熊本县高中生中之濑幸获得“中国大使奖”，她的获奖文章讲述了新冠疫情期间在上海的生活感悟。她在颁奖仪式上说：“疫情期间，中国邻居每天对我的关心、问候以及社区居民的相互帮助，都让我感觉特别温暖。疫情让我明白，人与人需要相互支持。”

中国驻日本大使孔铉佑当天为获奖代表颁奖。他表示，今年是中日邦交正常化50周年，希望获奖者以本次比赛为契机，进一步加深同中国的交流，投身中日友好特别是青少年交流，为两国关系发展贡献智慧和力量。

日本侨报出版社总编辑段跃中表示，日本媒体在介绍“真实中国”方面做得还不够，而让日本人自己讲述在中国的经历、体验最具说服力，这也是出版社坚持举办征文比赛的原因。希望比赛未来能够吸引更多日本民众参与。

中国驻日本大使馆、日中友好七团体等协办本次比赛。

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