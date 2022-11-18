11月15日上午，驻厄立特里亚大使蔡革与厄农业部长阿雷费恩等当地官员一行十余人，共同赴中国援厄第三批农业技术项目示范园进行现场调研，实地考察了苹果树、豆科植物、油料作物的示范种植情况，双方并就下一步工作进行了深入探讨。使馆经商参赞尉进明参加。

蔡大使表示，农业在厄国民经济中占有重要地位，也一直是中国对厄援助的重点领域。2021年11月，习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布，中国将在非洲实施包括减贫惠农在内的“九项工程”，擘画了中非合作新蓝图。2022年10月，习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作的报告中提出：“坚持农业农村优先发展”，强调农业对促进国家繁荣稳定和维护人民切身利益具有重要的意义。

蔡大使强调，中方贯彻落实习近平主席的重要指示精神，积极响应厄方重点关切，多方引进中国优质种苗资源，大力在厄开展苹果、豆科植物、油料作物等的示范种植和技术合作。为抢抓春耕时间，中方全力协调各方资源，加速推进，短短几个月内就完成了项目立项、可行性研究、签署双边换文、选派专家、遴选种苗等各环节工作，确保中方农业专家、果苗、农机具等在今年4月雨季前抵厄，并及时完成栽种，为此次农业技术援助项目的顺利开展奠定了坚实基础。相信两国农业合作一定会取得丰硕的成果。

阿费雷恩部长表示，伊萨亚斯总统高度重视农业发展，确保粮食安全是厄国家最高优先事项之一。厄方非常欢迎习近平主席提出的“减贫惠农工程”，并积极与中方就具体合作项目进行对接。他表示，中国作为农业大国，用世界9%的耕地养活了约占世界20%的人口，并于2021年实现脱贫攻坚全面胜利，这一系列成就令世人瞩目，这是中国人民创造的伟大奇迹，也是中国农业科技的创举，他本人也曾多次赴华考察，实地感受了中国农业现代化取得的重大进展，令他印象十分深刻。

阿对此次中国援厄农业技术项目取得的阶段性成果给予高度赞赏。他强调，中方短时间内高效完成了此次农业技术援助项目的所有程序，还紧扣厄方关切，选择最适合厄种植的的优质种苗，派遣专家克服疫情困难在雨季前抵厄，赶上雨水丰沛季节开展示范种植，尤其是专程从中国空运引进的200余株优质苹果苗全部栽种成活，令他十分感动。同时，中方专家还为厄着力培训了一批农业技术和管理人才，为厄农业的长远发展注入了内生动力，他本人和厄政府对此深表感谢。今天亲眼看到示范种植的苹果、豆科植物、油料作物，他高兴地表示：“中厄农业合作实现了新的突破！”希望中国下一步能继续与厄分享先进的种植、管理和商业化经验，并将更多的中国优良果苗、种子引入厄特，中厄农业合作一定会迎来更加美好的明天。

中国援厄农业技术示范园根据苹果苗、豆科植物、油料作物的生长条件，坐落在厄首都阿斯马拉市郊不同区域。目前，园区内各作物生机盎然，从中国引进的苹果苗已扎根成活，抽出新芽；油菜花明亮烂漫，郁郁葱葱；红芸豆、蚕豆等已结出饱满豆荚，丰收在即。

来源：中华人民共和国驻厄立特里亚国使馆官网

(责编：苏缨翔、高歌)