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中日双方就稳定和发展双边关系达成五点共识

2022年11月18日08:36 | 来源：新华网
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新华社曼谷11月17日电 当地时间11月17日，国家主席习近平在泰国曼谷会见日本首相岸田文雄。双方团队经过磋商，就稳定和发展双边关系达成五点共识：

一、中日关系的重要性没有变，也不会变。共同恪守中日四个政治文件原则，践行“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识。加强高层交往和对话沟通，不断增进政治互信，共同致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的重要关系。

二、尽早举行新一轮中日经济高层对话，加强节能环保、绿色发展、医疗康养、养老照护等领域合作，共同为企业提供公平、非歧视、可预期的营商环境。

三、积极评价今年纪念中日邦交正常化50周年系列活动。尽早举行新一轮中日高级别人文交流磋商机制会议。积极开展政府、政党、议会、地方及青少年等交往交流。

四、尽早开通防务部门海空联络机制直通电话，加强防务、涉海部门对话沟通，共同遵守2014年四点原则共识。

五、共同肩负维护国际地区和平与繁荣的责任，加强国际地区事务协调合作，努力应对全球性挑战。

(责编：苏缨翔、高歌)

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