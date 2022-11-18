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古特雷斯敦促各方在气候谈判中停止“相互指责”

2022年11月18日08:31 | 来源：新华网
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新华社埃及沙姆沙伊赫11月17日电（记者姚兵 沈丹琳）联合国秘书长古特雷斯17日呼吁各国在气候议题上“行动起来”，而不是一味地“相互指责”。

11月17日，联合国秘书长古特雷斯（左）在埃及沙姆沙伊赫举行的记者会上发言。新华社记者 隋先凯 摄

正在埃及沙姆沙伊赫举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）将于18日闭幕。古特雷斯17日在沙姆沙伊赫举行记者会说，COP27即将结束，“现在不是相互指责的时候，推卸责任只会带来毁灭”。他呼吁各方在三个关键领域采取行动，即有效应对损失与损害、缩小排放差距、兑现融资承诺。

11月17日，联合国秘书长古特雷斯在埃及沙姆沙伊赫举行的记者会上发言。新华社记者 隋先凯 摄

古特雷斯重申，发达国家应兑现每年向发展中国家提供1000亿美元的承诺，并提出切实可行的适应资金翻倍路线图。他说，发达国家必须为发展中国家提供所需的支持，助力其开发可再生能源并增强应对气候变化的能力。

古特雷斯呼吁各方迅速采取行动，力争在会议结束前达成共识。

(责编：苏缨翔、高歌)

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