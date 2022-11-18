刘 歌

飞机抵达曼谷已是晚上。夜幕下，一条条灯带纵横延展，映射着“天使之城”的亮丽和活力。湄南河沿岸精心上演着灯光秀，欢迎世界各地来曼谷参加APEC会议的嘉宾。

在泰国采访，人们最常讲到的一句话就是“中泰一家亲”。“一家亲”的描述非比寻常，这是时光流转中漫长的情感沉淀，是中泰友好事业不断进步的坚实基础。

山水相连、心意相通，中泰两国人民在文化上格外亲近。中国在东南亚设立的首个中国文化中心位于曼谷；泰国是首个将中文纳入国民教育体系的国家，有超过2000所大中小学开设了中文课程；中国优秀的文学影视作品在泰国拥有大批粉丝，泰剧、泰国广告和动漫创意也颇受很多中国年轻人的喜爱。密切的人文交流合作，不断增进两国人民的相互了解，拉近着彼此之间感情的距离。

相互支持、共克时艰，中泰两国的深厚情谊历久弥坚。面对困难和挑战，两国总是第一时间为对方提供帮助，用实际行动诠释着“一家亲”的深刻内涵。新冠肺炎疫情防控期间，在分享抗疫经验和物资的同时，两国持续推进务实合作，双边贸易逆势增长。2021年双方贸易额突破千亿美元大关，同比增长33%。泰国副总理兼卫生部长阿努廷表示：“相信疫情过后，两国全面战略合作伙伴关系将更加牢固紧密。”

共谋发展、共享机遇，两国关系好上加好、亲上加亲。今年4月底，泰国首次通过中老铁路向中国市场大批量运送榴莲，开辟了泰国水果出口的新渠道。当前，中泰铁路一期工程建设正在推进。泰国民众期待中老泰铁路使跨境运输更便捷、更高效，更好实现“货物北上，游客南下”。泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐感慨道，共建“一带一路”同“泰国4.0”“东部经济走廊”等发展战略对接，必将带动区域经济发展提速。“中国好，我们会更好。”

“中泰手足情，绵延千秋好。”今年是中泰全面战略合作伙伴关系建立10周年。以共建中泰命运共同体为目标和愿景，将为“中泰一家亲”赋予新的时代内涵。相信在中泰两国领导人的共同引领下，通过两国人民共同努力，中泰关系一定会迎来更加辉煌灿烂的明天。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 05 版）

(责编：杨光宇、白宇)