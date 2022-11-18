本报记者 章念生 孙广勇

11月17日，泰国民众挥舞中泰两国国旗，欢迎习近平主席出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。

环球时报记者 杨若愚摄

在长城汽车泰国罗勇工厂总装车间内，工人正在对新能源汽车进行底盘合装。

本报记者 赵益普摄

近年来，中国制造的农业植保无人机助力泰国农业生产更加高效安全。图为一名泰国农民操作大疆农业植保无人机。

新华社记者 王 腾摄

泰国甘拉雅尼音乐学院的学生在曼谷中国文化中心学中国画。

本报记者 孙广勇摄

泰国猜也蓬风电场项目由泰国电力局开发、中国金风科技提供风力发电机组，总装机容量80兆瓦。图为项目现场。

塔 纳摄（新华社发）

中国和泰国是亲密友好邻邦，“中泰一家亲”情谊源远流长。

近年来，中泰各领域合作务实推进、成果丰硕。中国连续9年是泰国最大贸易伙伴，多年为泰国农产品最大出口市场、主要外资来源国。贸易、投资等传统领域合作展现强劲韧性，数字经济、绿色经济等新兴领域合作势头迅猛、前景广阔……以共建中泰命运共同体为目标和愿景，“中泰一家亲”生动书写新篇章，为两国和地区发展注入新动力。

越来越多水果进入中国市场——

“让泰国农民提高了收入”

走进泰国尖竹汶府的通百果园，果农威猜正站在几十米高的树上，挥刀砍断榴莲把，几公斤重的果子落了下来。树下，他的同伴张开麻袋，将一个个榴莲稳稳兜住。不一会儿，地上就码放了一排榴莲。“我们果园有200多棵榴莲树，每棵树能结50到100个榴莲。它们将全部销往中国，预计今年整个果园收入可达几百万泰铢（1元人民币约合5泰铢）。”果园负责人叻蓬乐呵呵地说。

在泰国最大的榴莲批发市场——尖竹汶府能颂市场，从每年5月开始，新采摘的榴莲就堆成了小山，不少商家门前的大牌子上写着“金枕榴莲”“专供中国”等字样。这些榴莲被运到附近的加工厂，经过杀菌、包装等处理后，五六个榴莲装成一箱。一个加工厂，每晚大约能装5个海运货柜，每个货柜可装900箱，其中大部分运往中国市场。

尖竹汶府不仅是榴莲的主产地，还盛产龙眼。在赛道县提蒂玛家的果园里，果农猜瓦边修剪果树边告诉记者：“每串最好只留60粒，这样龙眼才能长得又大又圆。这项技术叫‘疏果’，起初中国技术人员教我们时，我们还不舍得剪。学了这项技术后，现在一级品质的龙眼价格可达每公斤45泰铢，比以前一串100多粒的果子要赚钱。”尖竹汶府龙眼果农协会会长阿姆纳说：“尖竹汶府每年大约产龙眼20万吨，其中80%销往中国。”

为保障水果品质、延长保鲜时间，中国合作伙伴与泰方积极分享技术、更新设备，助力提升管理水平。中国深圳中兴环保集团与泰国农业与合作社部、东方大学共同开发了“社区冷藏柜”，采用单向透气薄膜纳米塑料开发技术等，可针对不同水果自动匹配储存的温度、气体等。自然条件只能保鲜3天的龙眼，通过冷藏柜可至少保存21天。泰国农业与合作社部部长差棱猜表示：“龙眼、山竹、芒果等水果保鲜要求高，要出口远端市场多使用空运，费用高，且数量有限。中国伙伴帮助我们解决保鲜难题，使这些水果通过海运出口欧美等地成为可能。中国技术助力泰国水果走向世界。”

像尖竹汶的榴莲、龙眼一样，越来越多的泰国水果正走进中国市场。2021年，泰国水果对华出口约220万吨，出口额1630亿泰铢。今年上半年，泰国水果对华出口100万吨，比去年同期增加12万吨。泰国副总理兼商业部部长朱林表示，泰国农业人口约占总人口的一半。中国是泰国重要的贸易伙伴，尤其在农产品和水果领域。“加强国际合作，让泰国农民提高了收入，越来越多的农业人口走向富裕。”

绿色合作助力可持续发展——

“彰显中国减少碳排放的承诺”

在泰国曼谷市中心的诗丽吉王后国家会议中心广场，十几辆长城新能源汽车整齐停放。今年，长城汽车在泰国本地生产的首款新能源汽车哈弗H6 HEV被选定为亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议指定用车。

近年来，泰国政府积极筹划能源转型，提出到2036年将可再生能源占能源消费总量的比重提升至30%，几乎是2015年的两倍。中泰两国在多个领域开展绿色合作，一个又一个绿色项目助力当地可持续发展。

“中国制造”电动汽车颇受泰国市场青睐。2014年，中国上汽集团与泰国正大集团合资的上汽正大公司泰国工厂正式投产，设计年产能为10万辆，旗下两款车型销量排在2021年泰国电动汽车市场前列。长城汽车泰国罗勇工厂于2021年正式投产，初期年产能8万辆。工厂还与当地3家电力能源机构合作，建设的充电站覆盖超过50%的泰国公共充电网络。《泰国商报》分析认为，泰国汽车产业正开始从传统燃油汽车向新能源汽车转型，中泰合作有助于推动泰国汽车产业转型，为消费者提供更多元、科技含量更高的品牌选择。

在乌汶府的诗琳通水库上，巨大的电池板整齐排列，覆盖在清澈的水面上，在阳光下熠熠闪光。这是世界上最大的水电和浮体光伏综合能源电站，由中国能建山西院联合总承包、安徽电建二公司承建。该项目可以实现浮体光伏与水电设备交替或同时发电，避开天气因素影响，确保可再生能源连续发电。2021年9月全容量并网投运后，每年可减少温室气体排放约4.7万吨，相当于植树造林约6016公顷。

“‘水电+光伏’综合能源发电模式，将全面提升泰国电力自主供应能力，作为一项可持续的能源创新模式，可在泰国各大水库推广应用。”泰国总理巴育高度评价这一创新模式。泰国国家电力局已决定，将在另外8个水库复制诗琳通水库项目。

“中国推动新能源汽车发展，彰显中国减少碳排放的承诺，这也是泰国今后将与中国密切展开合作的领域。”泰国外交部国际经济事务司司长奇猜表示，中国在发展绿色经济方面取得了长足发展，期待中国与泰国和其他APEC经济体紧密合作，以更绿色、更包容的方式开展经贸投资，为当地社会创造财富，共促繁荣与发展。

数字技术合作持续深化——

“真切感受到数字经济给生活带来的改善”

位于泰国经济中心地带“东部经济走廊”的兰乍邦港，吊车林立，货柜整齐，无人驾驶货车频繁穿梭，一片繁忙景象。

兰乍邦港是泰国最大的集装箱深海港口和物流枢纽，“无人驾驶货车”是港口与上海西井信息科技有限公司合作的一项数字项目。在作业现场，一辆无人驾驶货车可相当于4名司机的工作量。疫情防控期间，它们更是“大显身手”，有效缓解了运力短缺。在港口工作了10多年的运营经理苏提拉说：“第一次见识中国的无人驾驶技术，高效环保，非常好。”

自2020年4月第一批无人驾驶货车试运行后，截至2022年8月，无人驾驶货车队已累计作业超15万标箱。当前，泰国正在兰乍邦港进一步探索发展智慧口岸，借助中国的无人驾驶及5G等技术，增进集装箱管理效能，减少物流成本，打造面向泰国境内与周边国家的绿色现代化港口。

近年来，泰国政府致力于推动数字化转型和数字经济发展。2017年至2020年，数字经济占泰国国内生产总值的比重由9%提高到了19%，数字经济总规模接近1000亿美元。中泰两国数字技术合作持续深化，越来越多的中国科技企业进入泰国市场，为当地研发能力提升、产业升级以及民生改善发挥重要作用。

中国科学院曼谷创新合作中心、华为公司开放实验室等为双方开展高水平数字合作提供了科技、人力资源支持，中兴通讯为泰国数字社会转型量身定制了智慧社会解决方案。“来自中国的先进科技，让民众真切感受到数字经济给生活带来的改善。”泰国高等教育与科研创新部部长阿内·劳塔玛塔表示，本次APEC会议主题是“开放、联通、平衡”，泰中两国均处在经济转型升级的新阶段，加强科技创新合作是两国关系深化发展的必然要求。

泰国驻华大使阿塔育表示，“泰国4.0”战略和共建“一带一路”倡议可以互相融合，中国在科技创新、高铁建设、人才培养方面有很好的经验，泰国可以学习借鉴中国的经验。“泰中两国未来将更加注重科技领域合作以及共建‘一带一路’框架下的互联互通，这将推动两国关系更加快速发展。”

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 05 版）

(责编：杨光宇、白宇)