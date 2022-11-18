本报记者 崔 琦

“中国国际进口博览会是世界共享中国市场机遇的重要平台。”南非驻华大使谢胜文日前在接受本报记者采访时表示，南非参加了历届进博会，每一次都有新收获。进博会为参展国提供了交流发展经验、寻找投资机遇、欣赏多样文化、了解最新研究成果的绝佳机会。

谢胜文说，在进博会推动下，更多南非优质农产品进入中国市场。“在本届进博会上，葡萄酒、博士茶、牛肉、马海毛、咖啡、蜜树红茶、鲍鱼罐头等许多南非产品受到青睐。南非阿斯彭制药公司的产品更是首次亮相。参加进博会有利于南非拓展出口市场、吸引投资，尤其是有助于拉动南非中小企业的出口。”

中国是南非最大的贸易伙伴，南非是中国在非洲最大的贸易伙伴。“中国连续13年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位。2021年，非中双边贸易额突破2500亿美元大关，同比增长35.3%。其中，南中两国贸易额达543.5亿美元，同比增长50.7%，约占非中贸易总额的1/5。”谢胜文表示，中国与南非已签署鲜食柑橘、鲜梨等农产品输华议定书，许多南非农产品通过“绿色通道”进入中国市场。目前，南非正在加强电商能力建设，推动葡萄酒等南非特色产品在中国电商平台销售，进一步促进双边贸易发展。

在谢胜文看来，近年来，中国成功举办进博会、服贸会等一系列重要国际展会，为各国共享机遇、扩大合作提供了平台。“很多发展中国家企业借助这些平台开拓了中国市场，分享到中国经济发展红利，各国民众也获得实实在在的好处。”

“开放是当代中国的鲜明标识。”谢胜文表示，当前，世界进入新的动荡变革期，中国坚定支持经济全球化和自由贸易，积极营造市场化、法治化、国际化的营商环境，“连续举办5届进博会，展现中国扩大开放的坚定决心，为世界经济注入更多新动能”。

谢胜文说，近年来，中国提出一系列新理念新倡议，坚持不懈推动完善全球治理，展现了负责任大国担当。中国的快速发展令人惊叹，发展经验值得其他发展中国家借鉴。南非希望继续与中方在共建“一带一路”、金砖国家和中非合作论坛等框架下深化各领域合作，相互支持、相互帮助，造福两国和两国人民。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)