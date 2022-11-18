本报记者 孙广勇

泰国总理巴育近日在接受本报记者书面采访时表示，今年是泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年。泰国愿与中国加强合作，携手应对各种挑战，促进地区经济复苏，让“泰中一家亲”亲上加亲，开创两国更为稳定、更加繁荣、更可持续的美好未来。

巴育表示，近年来，泰中友好关系不断向前发展。中国是泰国第一大贸易伙伴。除双边合作外，两国还在多个国际和地区平台上开展互利合作，寻求更大发展。中国国家主席习近平出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。此次会议聚焦“开放、联通、平衡”，习近平主席将与各方共同探讨擘画亚太地区的未来前景。作为世界第二大经济体，中国的积极参与为地区发展注入强劲动力。

巴育说，泰国当前正全力推动经济复苏，政府制定相关政策，促进贸易投资和旅游业、服务业发展。泰国投资促进委员会制定了未来5年投资促进战略（2023—2027）。泰国政府将采取措施，增强对外资的吸引力，特别欢迎中国企业投资泰国。巴育表示，泰国目前正抓紧“东部经济走廊”建设，有意愿、有能力接纳中国新能源汽车等优势产业。

巴育表示，泰国地理位置独特，致力于成为东南亚地区物流枢纽。泰方希望与中方不断加强合作，提升基础设施互联互通水平，畅通产业链供应链，促进贸易自由化便利化，为推动泰中两国货物贸易和人员往来增添动能。巴育表示，泰国支持“东部经济走廊”与粤港澳大湾区深度对接，共同推进高质量共建“一带一路”，为泰中两国和地区经济繁荣创造条件。

巴育说，中国为促进世界和平稳定和全球可持续发展作出了重要贡献，泰国支持中国落实全球发展倡议。泰国提出生物经济、循环经济和绿色经济发展理念，遵循以人为本的发展宗旨，寻求平衡、可持续和包容性增长。泰中两国可以围绕落实联合国2030年可持续发展议程在诸多领域开展合作。

巴育表示，泰中两国携手共进，有助于营造团结稳定的地区发展环境，实现可持续的共同发展繁荣。

（本报曼谷11月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)