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为加强全球治理贡献智慧和力量（国际论坛）

塞巴斯蒂安·佩里莫尼
2022年11月18日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，世界和平与发展面临多重挑战。新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济复苏乏力，全球发展不平衡问题突出。二十国集团（G20）成员都是世界主要经济体，在全球事务中发挥着重要作用。各方在G20巴厘岛峰会上加强对话、协调合作，能够为世界经济复苏创造有利条件。

　　中国是多边主义的坚定支持者，始终致力于维护世界和平、促进共同发展。中国坚定支持G20发挥作用，坚持为加强全球治理贡献智慧和力量。中国还积极参与金砖国家、上海合作组织等多边框架下的合作。中国提出共建“一带一路”倡议，如今“一带一路”已成为广受欢迎的国际公共产品。中国推动创设亚洲基础设施投资银行、新开发银行等多边机构，为促进共同发展繁荣发挥了重要作用。

　　当前，南北差距日益突出，实现联合国2030年可持续发展议程面临诸多挑战。有关数据显示，全球有3.45亿人处于严重的粮食不安全境地。国际社会在应对气候变化、减贫等领域也面临严峻挑战。在此背景下，中国提出全球发展倡议，致力于在发展中国家存在迫切需求的领域推进国际合作，对于加强全球发展合作具有积极意义。全球发展倡议契合各方需要，得到广泛支持。目前，中国正同100多个国家和国际组织携手推进这一倡议。

　　中国实实在在的行动有效提升了发展中国家的可持续发展能力。在粮食安全领域，中国积极为非洲国家提供帮助。中非合作论坛第八届部长级会议通过的《达喀尔行动计划（2022—2024年）》明确提出，聚焦非盟需求和中方优势，以粮食产后减损等为试点，帮助非洲国家在既有生产能力条件下提高粮食供给保障能力。中国推动共建“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》深度对接，积极帮助非洲国家改善基础设施。全长约480公里的蒙内铁路为肯尼亚创造了数以万计的就业机会，促进了当地经济发展，就是一个成功的案例。

　　世界各国人民生活在同一片天空下。为了应对共同挑战，国际社会应让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，坚持人类命运共同体理念，坚持多边主义，加强团结合作，促进共同发展。

　　（作者为法国席勒研究所研究员、国际问题专家）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月18日 03 版）
(责编：杨光宇、白宇)

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