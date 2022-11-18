本报记者 王云松

11月15日，国家主席习近平在二十国集团领导人巴厘岛峰会上发表题为《共迎时代挑战 共建美好未来》的重要讲话。当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，人类发展面临重大挑战。本次峰会以“共同复苏、强劲复苏”为主题，传递了二十国集团支持发展中国家发展、避免世界经济分化和不平衡复苏的积极信号。在这一关乎世界和平发展的关键当口，中国方案和中国智慧为凝聚全球合力、促进共同发展注入更多信心与力量。

提升全球发展的公平性、有效性、包容性

“我们的目标是让增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民特别是发展中国家人民的日子都一天天好起来”“要维护发展中国家发展利益和空间，支持世界经济真正公平发展”“我们要建设全球经济复苏伙伴关系，坚持发展优先、以人民为中心，始终想着发展中国家的难处，照顾发展中国家关切”……在二十国集团领导人峰会上，习近平主席强调将人民的获得感、幸福感、安全感作为工作出发点和落脚点，提升全球发展的公平性、有效性、包容性，努力不让任何一个国家掉队。

2016年，二十国集团领导人杭州峰会首次把发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置，首次制定落实联合国2030年可持续发展议程行动计划，首次采取集体行动支持非洲和最不发达国家工业化，树立起新的“全球标杆”。

当前，世界经济复苏步履维艰，全球特别是发展中国家面临多重发展危机，落实联合国2030年可持续发展议程遭遇前所未有的挑战。

着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，中国提出全球发展倡议，携手100多个国家和国际组织推进这一倡议，为落实联合国2030年可持续发展议程提供新助力。

粮食、能源安全是全球发展领域最紧迫的挑战。中国把粮食安全作为全球发展倡议八大重点合作领域之一，并在二十国集团提出国际粮食安全合作倡议，在全球范围内动员各方力量，推动优势互补，为实现包括粮食安全在内的所有可持续发展目标汇聚最大合力。今年，中方同印度尼西亚、塞尔维亚等6个伙伴国一道发起“构建稳定和富有韧性的产业链供应链国际合作倡议”，同多个国家一道倡导建立全球清洁能源合作伙伴关系。联合国粮食峰会特使卡里巴塔说，中国为世界人民的粮食安全作出了贡献。

新冠肺炎疫情来袭，中国最先提出新冠疫苗应该成为全球公共产品，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，并提出全球疫苗合作行动倡议，同各国在疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯认为，中国积极推动国际抗疫合作、完善全球卫生治理，为确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。

中国全面落实二十国集团缓债倡议，缓债总额在二十国集团成员中最大，并同有关成员一道参与《二十国集团缓债倡议后续债务处理共同框架》债务处理，愿将特别提款权转借给受疫情影响严重的低收入国家……中国与广大发展中国家风雨同舟、共克时艰，为发展中国家集中资源抗击疫情和恢复经济提供有力支持。意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕兰迪表示，中国倡导共同发展，展现出大国担当。

做开放型世界经济的倡导者和推动者

人类从闭塞走向开放是不可阻挡的时代潮流，各国早已休戚与共、命运相连。坚持建设开放型世界经济大方向是二十国集团应对国际金融危机的重要经验，也是推动世界经济增长的必然要求。

“二十国集团应该坚决避免以邻为壑，做开放型世界经济的倡导者和推动者”“我们要坚持走开放发展、互利共赢之路，共同做大世界经济的蛋糕”“我们要以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，引导经济全球化朝正确方向发展”……

习近平主席在二十国集团平台上多次重申反对保护主义和单边主义、共同维护多边贸易体制的重要性，深刻阐述建设开放型世界经济的中国主张，呼吁通过努力，让二十国集团走得更好更远，真正成为世界经济的稳定器、全球增长的催化器、全球经济治理的推进器，更好造福各国人民。在本次巴厘岛峰会上，习近平主席再次强调：“各国应该相互尊重，求同存异，和平共处，推动建设开放型世界经济，不应该以邻为壑，构筑‘小院高墙’，搞封闭排他的‘小圈子’。”澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔表示，中国坚定支持多边主义，对于团结二十国集团成员应对全球性挑战至关重要。

面对经济全球化遭遇逆流，中国主张坚定不移发展开放型世界经济，倡导各国坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩，反对搞所谓脱钩断链、打造“平行体系”，呼吁国际社会推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。英国学者马丁·雅克表示，进一步维护多边主义并推动经济全球化向前发展，中国可以在其中发挥重要作用。

连续举办5届中国国际进口博览会，持续激发进口潜力，放宽市场准入，营造国际一流营商环境，打造对外开放新高地，推动多边和双边合作深入发展……中国用实际行动兑现“开放的大门越开越大”的坚定承诺，不断引领全球开放合作之风。

“作为国际经济合作主要平台，世界迫切需要二十国集团发挥宏观经济政策协调作用，以减少贸易壁垒，维护多边主义。”日本中央大学教授梶田幸雄认为，中国举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛等诸多务实举措，对畅通世界经济运行脉络、推动世界经济复苏具有重要意义。

以科技创新和数字化变革催生新的发展动能

“创新是推动经济社会发展、应对人类共同挑战的决定性因素。”梳理习近平主席在二十国集团领导人峰会上的历次重要讲话，“创新”是重要关键词。

二十国集团领导人杭州峰会首次将“数字经济”列为二十国集团创新增长蓝图中的一项重要议题，并通过了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》，这是全球首个由多国领导人共同签署的数字经济政策文件。此后，数字经济成为二十国集团核心议题之一。

数字经济是全球未来的发展方向，特别是在新冠肺炎疫情全球大流行背景下，数字化转型为恢复生产生活秩序、促进经济复苏提供了重要动力。习近平主席呼吁二十国集团成员：“我们要主动应变、化危为机，深化结构性改革，以科技创新和数字化变革催生新的发展动能。”

中国积极参与二十国集团框架下数字经济合作，提出数字创新合作行动计划，参加二十国集团数字经济部长会议和数字经济任务组相关磋商，推动数字经济任务组升级为工作组，同各方一道营造开放、公平、非歧视的数字经济发展环境，缩小南北国家间数字鸿沟，推动数字经济发展成果惠及世界人民。中国—沙特阿拉伯商务理事会理事纳伊夫·穆卜提认为，中国是数字技术投资大国，数字经济发展迅速。全球经济可通过数字经济带来的确定性，应对经济复苏过程中的多重不确定性和复杂性。

今天，中国以更加开放的姿态融入全球科技创新网络，与160多个国家和地区建立科技合作关系，签订110多个政府间科技合作协定，启动50多家“一带一路”联合实验室建设。中国分别与东盟、南亚、阿拉伯国家、中亚、中东欧共建5个国家级区域技术转移平台。南非国家规划委员会委员米丽亚姆·奥尔特曼认为，建设开放合作的创新生态，对于当下世界经济发展有着重要意义。

人类和平发展进步的潮流不可阻挡。中国继续携手各国，为推动构建人类命运共同体、开创全球发展事业更加光明的前景贡献磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 02 版）

(责编：杨光宇、白宇)