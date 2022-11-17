人民网北京11月17日电 （记者鲁扬）11月16日，中国国际友人研究会、美国斯诺纪念基金会、北京市对外友好协会，北京大学斯诺研究中心共同举办埃德加·斯诺逝世50周年座谈会，纪念和缅怀这位为新中国成立和中美关系发展作出突出贡献的美国朋友。

埃德加·斯诺逝世50周年座谈会在京举行 。（中国国际友人研究会供图）

座谈会以线上线下结合方式举行，主会场设在北京市人民对外友好协会。中国外交部美大司、部分国际友人及斯诺亲属等近百人参加了座谈会。此外，座谈会还在斯诺的故乡——美国堪萨斯市以及北京大学、北京联合大学、西北大学和延安红星园等地设立分会场。

斯诺1928年来到中国，宣传中国的抗战，1936年冲破重重阻挠，访问中国革命根据地延安，采访了中国共产党和红军。他见到毛泽东、朱德、周恩来等老一辈中国革命领导人，写出在中国和世界产生重大反响的《红星照耀中国》一书，向世界宣传了中国革命和中国共产党。

中国国际友人研究会名誉会长何理良、美国埃德加·斯诺纪念基金会主席威廉姆斯、北京市人民对外友好协会常务副会长张谦、北京大学埃德加·斯诺研究中心主任孙华教授、斯诺的亲属代表艾瑞克·福斯特等先后在座谈会上发言。

何理良在讲话中回顾了斯诺一生同中国的不解之缘，赞扬了他对增进中美两国人民相互了解作出的重要贡献。她说，历史肯定了斯诺在中美两国建立联系和中美关系发展过程中发挥的独特作用，“斯诺去世六天之后，美国总统尼克松访问了中国，中美关系开始走向正常化。”

美国埃德加·斯诺纪念基金会主席威廉姆斯在发言中肯定了斯诺为美中两国友好关系所做出的贡献。威廉姆斯表示，堪萨斯人民依然铭记埃德加·斯诺为增进美中两国人民相互了解做出的努力，他是两国友好的杰出代表，“尽管密苏里州堪萨斯城是埃德加·斯诺的故乡，但斯诺已经成为整个世界的希望的灯塔。”

北京人民对外友好协会常务副会长张谦在讲话中指出，斯诺是中美人民友谊之桥最早的“架桥人”之一。当年，斯诺不带偏见的报道向世界人民、向美国人民展示了一个真实的中国。张谦呼吁中美各界有识之士能够做新一代的“架桥人”，在两国人民之间架起更多了解、友谊和合作之桥。在中美关系的关键历史当口，民间交流的作用更加凸显，要让来自民间的力量成为推动双边关系发展的源泉活水，为中美关系健康稳定发展贡献“民间智慧”。

埃德加·斯诺的亲属代表埃瑞克·福斯特在讲话中深情回忆了斯诺早年如何来到中国，采访和报道红军与共产党领导人的经过，特别是他与夫人海伦相识相爱的过程。他还向与会者介绍了斯诺在新中国建立后如何推动中美关系正常化，因为他积极的外交活动，被称为“冷战时期中美之间的白鸽”。

北京大学埃德加·斯诺研究中心主任孙华教授在发言中回顾了斯诺与中国、北京和北京大学的联系。他表示，北京大学埃德加·斯诺研究中心始终把研究和介绍斯诺的事迹和著作，发扬他和同时代其他国际友人的的优秀品质作为目标，促进中国与美国及其他各国人民的相互了解，加强友谊与合作。

中国国际友人研究会执行会长刘昕生大使总结了座谈会成果并表示，埃德加·斯诺逝世的50年前，正值中美两国关系的历史转折点。50年后的今天，中美关系已经枝繁叶茂，发展为最为重要的双边关系，事关国际和平与稳定。当前，世界面临百年未有之大变局，中美两国也面临着各种挑战。中美两国面临重要的历史责任，双边关系必须保持长期友好。

与会者一致认为，应当发扬与传承埃德加·斯诺精神，不畏艰险，克服困难，共同努力稳定与发展两国友好与合作。在这方面，中国和美国的民间组织作为中美友好的桥梁，可以发挥自身优势，努力放大两国民间友好的声音，促进两国友好关系持续发展。

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