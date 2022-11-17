人民网巴厘岛11月16日电 （梁培钰 钟文兴）当地时间11月16日晚，国家主席习近平和印度尼西亚总统佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行。雅万高铁是印尼和东南亚第一条高铁，通车后雅加达和万隆之间的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

雅万高铁正线全长142.3km，最高设计时速350公里。设计为双线铁路，采用中国技术、中国标准、中国装备。

中国电建市政集团印尼雅万高铁项目总会计师夏清杰日前对人民网表示，雅万高铁不仅将极大地方便当地民众出行，还将有效缓解两个城市间的交通压力，促使民众选择公共交通出行的绿色生活方式。

“我问过我们所聘任的当地雇员，雅万高铁建成后从万隆去雅加达，选择汽车还是选择高铁？他们的答案都是一致的——乘坐高铁，因为这大大减少了他们在路途上的时间，节省出更多的可利用的时间。他们特别希望高铁快点通车。”夏清杰表示。

中国电建市政集团印尼雅万高铁项目总会计师夏清杰接受人民网记者采访。人民网 钟文兴摄

夏清杰介绍，在项目建设期，雅万高铁为当地提供了约一万个工作岗位；建成通车后，预计可以创造三万多个就业岗位，缓解就业压力，增加当地居民收入，促进当地经济发展。

中国有句俗话，“要想富，先修路”。高铁可以拉近沿线地区的时空距离，将有效带动高铁沿线地区的振兴和发展。夏清杰表示，雅万高铁能够直接拉动印尼加工、制造、基建、电力、电子、服务、物流等配套产业发展，推动产业结构的转型升级，增加经济发展的新动力。

“雅万高铁对进一步推动‘中国高铁’品牌‘走出去’，具有重要的示范效应。”夏清杰说。

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