新华社印度尼西亚巴厘岛11月15日电（记者黄尹甲子 郝亚琳）当地时间11月15日下午，国家主席习近平在巴厘岛会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯。

习近平指出，中澳关系曾长期走在中国同发达国家关系前列，值得双方珍惜。过去几年，中澳关系遇到困难，这是我们不愿看到的。中澳两国同为亚太地区重要国家，应该改善、维护、发展好两国关系，这不仅符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界和平与发展。

习近平强调，今年是中澳建交50周年。两国关系走向成熟稳定，首先应体现在正确看待彼此的差异和分歧。要超越分歧，相互尊重，互利共赢，这是两国关系实现稳定发展的关键。中澳之间从来没有根本利害冲突，有的是两国人民传统友谊和高度互补的经济结构，有的是维护联合国宪章宗旨和原则的共同诉求。中方重视澳方近期展现的改善和发展两国关系的意愿。双方应该总结经验教训，探讨如何推动两国关系重回正确轨道并可持续地向前发展。双方经贸合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供良好营商环境。

阿尔巴尼斯表示，澳中两国很快将迎来建交50周年。澳中全面战略伙伴关系符合双方共同利益。澳方愿意秉持当年澳中建交初心，本着相互尊重、平等合作精神，同中方共同努力，通过建设性、坦诚对话沟通缩小分歧，推动澳中关系稳定发展，并就应对气候变化、经贸等重要问题开展更多合作。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加会见。

(责编：于洋、刘慧)